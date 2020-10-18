【英超】曼聯末段連入三球反勝紐卡素　隊長馬古尼笑對「危機」

近況平平的曼聯，作客紐卡素甫開賽已落後一球，隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）挺身而出為球隊扳平，他們佔盡上風下遲遲未能再取得入球，波基斯費南迪斯更首度為紅魔主射十二碼宴客，戰至比賽末段終連入三球，4：1反勝對手全取3分。

上季戰至歐霸四強出局，延遲一星期開季的曼聯首三輪英超賽事顯然未上力。首仗1：3不敵水晶宮，第二仗戰至補時10分鐘才憑受爭議的十二碼3：2險勝白禮頓，上場更在主場奧脫福以1：6恥辱慘敗予前主帥摩連奴領軍的熱刺。

3場比賽之中，紅魔防線備受批評，身負8000萬英鎊身價的隊長哈利馬古尼自是首當其衝，成為眾矢之的。他由休季期間在希臘旅遊時惹上官非，到開季表現遠在水準之下，連帶在英格蘭國家隊出戰歐國聯賽事亦領紅牌成為球隊輸波罪人。他的身心狀態均令人懷疑，曼聯主帥蘇斯克查繼續向他投下信心一票，並得到回報。

馬古尼為曼聯扳平1：1。（Getty Images）

【曼聯4：1紐卡素圖輯】（按圖放大）

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般奴曼聯完美十二碼紀錄告終

開賽僅2分鐘，紐卡素一次攻勢，皮球省中梳爾入網，曼聯的惡夢似在延續。不過今仗決心十足的紅魔，戰至23分鐘即把握一次角球機會，難得正選上陣的馬達開出角球，馬古尼飛將軍式一頂破網，為球隊扳平1：1。

之後曼聯攻勢佔優，紐卡素的反擊亦甚具威脅，卻成為雙方門將迪基亞和卡爾達路 （Karl DARLOW）的表演時間。同樣近期屢次出醜的迪基亞，反應超快撲出麥斯明的近射；卡爾達路更救出波基斯費南迪斯的十二碼，令對方在曼聯對上10次主射全中的完美紀錄告終。

【周六其餘英超賽果】（按圖放大）

紅魔末段大爆發

曼聯先後在69、76分鐘換入普巴和雲迪碧克加強攻力，尾段攻擊源源不絕。一次快速反擊拉舒福特傳予後上入楔的費南迪斯，「B費」窄角度妙射入網，86分鐘終再打破紐卡素缺口。4分鐘後，福仔再造就另一隊友雲比沙卡，這個22歲右閘攻入職業生涯首個入球，至此比賽已無懸念。補時6分鐘，輪到費達迪斯送福仔一程，協助曼聯4：1戰勝紐卡素。

值得一提的是，曼聯今場有多達28次射門，其中多達14次中框，即使是韌力十足的紐卡素，最後還是失守。全取3分後，曼聯以6分升上第14位，紐卡素5戰後仍得7分，跌至第11位。

馬古尼今仗表現若定，帶領球隊全取3分。（Getty Images）

馬古尼：「踢完3場就話危機真好笑」

曼聯開季表現差勁，戰至第四戰總算回復水準，對於球隊是否處於危機之中，隊長哈利馬古尼賽後一笑置之，「真好笑，開季只踢了3場比賽就似乎是重大危機。贏兩場，輸兩場，路仍是很漫長，我們希望進步。」

他表示，「當你為這間球會效力並且在主場落敗，我們會提出疑問。我們在訓練中非常努力，這是一支優秀的團隊，我們知道如何反彈起來。如果今場我們只拿得一分回去，便實在太殘酷了。」

他認為今場勝利十分重要，指出他們在每場比賽都想做到最好，只是有些比賽發揮不出最佳水平，「我們必須做好基本的東西，在落敗的賽事，我們基本的事情做得不好。」馬古尼說，「我們仍是一支很年輕的球隊，但我們不會以此為借口。我們的開季表現的確令人失望，今晚（周六）的表現正是我們所需要的。」