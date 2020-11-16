攀爬海洋公園纜車塔架只屬冰山一角　行山人士犯險打卡漸成風氣

昨日網民分享，有人在南朗山的登山纜車救援徑行山時，爬上海洋公園的纜車塔架上打卡。海洋公園透露，10月至今已兩度因有公眾人士過於接近園外範圍纜塔而服務受阻。其實，近年不時傳出行山人士為打卡而犯法犯險的新聞，甚至有的行為危及公眾安全。

昨日有網民在「香港主題樂園員工Secrets」分享一張照片，相中有一名行山人士爬上海洋公園的纜車塔架「擺甫士」；該網民呼籲到纜車救援徑行山的人不要「爬纜車塔扮高」。海洋公園回覆指，如果發現有公眾人士進入或太接近纜車設施的話，會作出勸止或者發出提示廣播，必要時會暫停纜車服務；園方更透露10月至今已兩度因有公眾人士過於接近園外範圍纜塔而服務受阻。

有網民分享照片，見到有行山人士爬到纜車塔架打卡。（「香港主題樂園員工secret」相片）

海洋公園在10月舉辦「森度遊」活動，首次開放登山纜車救援徑，但後來被傳媒揭發，部分「森度遊」的路段並不屬於海洋公園範圍。如今不屬於海洋公園範圍的登山纜車救援徑路段已經向公眾全日免費開放，但海洋公園都會在通往纜塔的小徑，以及所有纜塔上安裝告示牌，提醒公眾人士遠離設施，不要干擾纜車運作。

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在通往纜車塔架的支路上，海洋公園都加設警告牌。（顏銘輝攝/資料圖片）

看了這宗新聞後，本身是山藝教練的登毅戶外培訓總監吳銨洋感嘆：「估唔到佢哋會做啲咩傻事！」他表示行山人士這樣打卡的話，長遠可能影響到其他郊遊人士，他說：「你打卡可能係一時之快，又冇即時危險，但如果公園因為咁樣向政府要求封路，唔准其他遊人行，咁咪攞嚟搞！」

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從纜車救援徑上行，可以近距離觀看纜車塔架。（顏銘輝攝/資料圖片）

行山打卡風氣流行，不時會有行山人士為打卡而以身犯險的新聞，最為人熟悉的是，常有人爬上大東山爛頭營的石屋頂上打卡。爛頭營的石屋屬於私人物業，本身就不應該擅闖攀爬，而且石屋歷史悠久，部分可能日久失修，如果太多人攀爬的話會有倒塌風險。

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在4年前報道中的照片，有不少遊人爬上大東山石屋的屋頂。（「香港日出同行」群組/資料圖片）

行山專頁「山野龍咁威」兩年前分享，有人仍站在石屋屋頂上拍照。（Facebook專頁「山野龍咁威」圖片）

在3年前，有攝影師在大東山拍攝作品，模特兒手持燃點的俗稱「滴滴金」煙花棒，站在芒草中。在郊野公園內非指定地方生火，除了觸犯法例外，還有可能釀成山火，不但危及拍攝人士的安全，還會對其他行山人士構成危機。

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3年前的大東山燃點「滴滴金」事件，當時亦引起哄動。（網上圖片）

兩年前颱風「山竹」襲港，位於筆架山上的民航處雷達站受損，穿了多個大洞，多塊呈三角型的物料出現破損；Facebook專頁「山野龍咁威」出帖，指有行山人士闖入破損的雷達站內打卡。

在今年疫情期間，市民紛紛上山避疫，更有人到俗稱「地龍」的地下引水道非法打卡。進入地下引水設施不但有可能觸犯《水務設施條例》，亦十分危險，有可能被突如其來的洪水沖走。

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在今年4月，有行山人士在飛鵝山的峭壁邊緣玩「人疊人倒立」，到今年10月，亦有人影到行山人士在自殺崖做出騎膊馬動作。雖然這類行為沒有犯法或者影響他人，但有一定危險性。

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兩名行山客今年4月在飛鵝山崖邊做「疊羅漢」：

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除了以上行為外，吳銨洋補充，有些行山人士會在集水區中游水，觸犯法例。最令人印象深刻的是兩年前，有人到萬宜水庫內游泳，另外大澳水澇漕的天池及大潭水塘的潭崗飛瀑也是遊人犯法嬉水的黑點。

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