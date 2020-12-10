【FIFA 21】YouTuber教射門必殺技　網民指人人跟風破壞打機趣味

《FIFA 21》推出後至今一直都有不少故障或程式錯誤，最近一名Ultimate Team（簡稱FUT）玩家更發現一種超簡單的射門方法，起腳前做一個動作就可以保證對手門將100%撲不到。 不少玩家見到短片後，都直言今周聯賽定會出現「跟風」跡象，更有玩家已經「中招」，狠批這「超必」破壞了遊戲。

YouTube擁有220萬名觀眾的NepentheZ，日前於Reddit見到一眾玩家討論一種可100%入波的方法後，於FUT對戰時嘗試，並且真的屢射屢中，將短片放上Twitter並寫道：「我不知道自己應道歉，還是『不用客氣』。無論如何，祝大家笠射快樂。（怪就怪Reddit吧，我在那裏看到的。）」

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想球球世界波？起腳前輕輕的起個波就可以。（網上圖片）

I don't know if I should say I'm sorry, or you're welcome. Either way, happy chipping.



(Blame reddit, I saw it there) pic.twitter.com/NLTAGWFEMd — NepentheZ (@NepentheZ) December 9, 2020

片段中只見NepentheZ把球交給到前鋒時，在禁區頂附近位置控球後收步，並挑起皮球再起腳，對手門將飛盡亦未能「揩到波皮」。

不少玩家見狀亦有樣學樣，Pro gamer John Oliveira直播時被對手以此絕招攻破大門，直言：「這Game已經壞掉了，這就是證據，你不用再看更多了。」

Pro Gamer畀人用「超必」KO嬲到震：

was only a matter of time......🤦‍♂️ pic.twitter.com/q6F1pBxxMt — John Oliveira (@JKO1707) December 9, 2020

若門將撲救動作因程式編寫而出錯，這絕對是bug。（網上圖片）

更有玩家將此必殺技進化，不再是射門球員自己的起皮球，而是傳球時用「L1三角」，輕輕一笠讓前鋒窩利Chip射，效果亦是一樣，門將同樣飛盡撲場空。

網民見到NepentheZ短片後，指今周的網上聯賽一定會很「肉酸」，又有人指一眾玩家為求贏波都會跟風。

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超必「L1三角」進化版：

現實世界中不會每場都會見到世界波，圖為上輪英超對阿仙奴入靚波的熱刺射手孫興慜。（Getty Images）

並非超必 只是一個3集都搞唔掂的Bug？

雖然這絕技現時於網上瘋傳，但網站fifaaddiction就表示他們早於《FIFA 19》時已找到這種入球方法，認為Reddit用家應該是看到他們《FIFA 20》的短片才會學到。fifaaddiction指，因為遊戲編寫方法，使得每次這樣笠射都會令到守門員用錯撲救動作，更可在不同角度都用到，實際上是頗嚴重的Bug。

若fifaaddiction所說屬實，《FIFA》製造商EA Sports可算是從未修復這個Bug，或是從未成功修復這個錯誤。這種必入的射門技巧，如果真的人人跟住用，或會影響遊戲樂趣，更有可能令一般玩家「棄坑」。

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