【港超聯】黑山伊巴丹恩奴域簽約傑志　勢征戰亞冠或創新紀錄

球圈盛傳多時，曾效力韓職FC首爾、水原藍翼等球隊，有黑山伊巴之稱的前鋒丹恩奴域（Dejan Damjanovic），今日（9日）正式轉投傑志。

丹恩奴域加盟傑志的消息，今周傳個不停。這位在韓職征戰12個年頭的中鋒，在韓職累積上陣380場並射入198球。兩項數字均屬韓職外援之最，只差少許就打破400及200大關。因此近日有韓國媒體報導，「黑山伊巴」雖已接收到傑志報價，惟仍優先考慮留韓發展，進一步推高自己創下的紀錄。

傳傑志再簽強援戰亞冠 被封黑山伊巴 曾三奪韓職冠軍

不過，「藍鳥」今日公布羅致丹恩奴域，這位即將年滿40歲的前鋒將轉往香港繼續其足球生涯。傑志稱丹贊奴域早前已動筆簽約，預計他將於本月尾至下月初抵港，隔離檢疫後再正式報到。

傑志足球總監朱志光對丹恩奴域加盟表示欣喜，認為他豐富的亞洲賽經驗是對球隊有極大幫助。

傑志落實丹恩奴域加盟。（傑志提供）

其實黑山伊巴轉投傑志之後仍有一項紀錄可破，這位外援現累積在亞冠盃攻入36球，為史上（連同亞冠前身亞洲球會錦標賽）第二多，距離前全北汽車韓籍射手、現已退役的李同國的紀錄只差1球。若傑志一如所料直入2021年亞冠分組賽，丹恩奴域尚有機會在生涯尾聲締造新紀錄。

傑志在2018年曾破天荒簽入前世界盃金球獎得主科蘭，重溫這位射手的一舉一動：

+ 3 + 3 + 3

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