【行山】66歲肥媽學行山　拍片練習兩吸兩呼技巧

66歲藝人肥媽（Maria Cordero）近期開了Youtube頻道，她除了繼續老本行教煮食，還拍攝行山短片。 她上周分享了一段簡單行山頂的短片，昨日又分享新片，見到她跟教練行山，學習行山的姿勢及呼吸方法。肥媽在片中感嘆：「真係做到老，學到老，原來自己係唔識行路！」

肥媽在上周的片段行山頂的盧吉道及夏力道，她表示不敢跟家人去行大潭水塘，只想行簡簡單單的山頂，她還拿住行山杖去行。盧吉道及夏力道其實都是平坦易行的馬路，絕對是最初階的行山路線。

山頂盧吉道行到薄扶林水塘 靚景易行最啱緩步跑

其他靚景行山路線，按文瀏覽：

暢遊流水響沙螺洞 天空之鏡、花海、紅葉樣樣齊

登八仙嶺仙姑峰覽船灣淡水湖 黃嶺屏風山氣勢磅礴

土地灣起步行龍脊 欣賞港島徑第8段秀麗風光

肥媽之前拍過一段行山片，她行了山頂的盧吉道。（Youtube片段截圖）

不過，肥媽似乎不甘於只行到最簡單的路線，她希望改進行山技巧及體能。她昨日上載了新的片段，她穿上整齊的運動裝，到一處郊野的馬路行山。她表示早上6時起身，跟朋友去行山，她指還有教練同行，可以教她行山的技巧。肥媽練習以碎步行山，她邊行邊說：「有教練教幾好！原來係咁細步，拎起隻腳，郁下隻手，咁樣仲攰過跑！」她之後示範用鼻吸兩次氣，之後用口呼兩次氣。

同場加映：大帽山頂「小冰林」從何而來？疑偶然因素配合天氣現奇景

肥媽放下行山杖，跟住教練指示學行山。（Youtube片段截圖）

+ 3 + 3 + 3

肥媽表示今次聽教練指示，不用行山杖。她繼續一邊行，一邊說：「細細步咁行，眼望前面，透氣係吸、吸、呼、呼。」教練提醒肥媽，吸氣及呼氣都要用鼻，而且呼吸要配合腳步的節奏。教練還叫她挺起胸，手拉向後。沿途，教練多次提肥媽上身要挨向後，「個人要坐低一點」。

肥媽除了拍片教煮食外，還分享行山經歷。（肥媽Facebook）

肥媽學行山片段：

綠蛋島行山路線介紹：

【綠蛋島行山路線】登大嶺峒接小徑訪爛排 最快方法出龍蝦灣走人

茅坪藤皇行山路線介紹：

【西貢行山路線】尋訪茅坪藤皇沿路多樹蔭 行北港古道賞竹林隧道

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

其他行山故事：

行山｜3日內走遍香港100高峰！吳俊霆、羅楚健發揮驚人體力與意志

黃浩輝15日挑戰香港100高峰 裝備不足鏟林上了一課

13日走遍香港百大高峰 山藝教練張志輝變Kill標王