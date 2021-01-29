西貢行山路線｜上大枕蓋欣賞漫山吊鐘花　接鹿湖郊遊徑出鯽魚湖

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-01-29 16:44

行山當日正值鼠年大年初五，行山龍開年，山線到西貢大枕蓋賞吊鐘，西貢碼頭94號巴士總站集合。 （行山日期：2020年1月29日）

冬季季候風正為本港帶來晴朗及乾燥天氣，早上天氣寒冷，低溫只得10度，與源哥在全記小廚早餐，餐後搭9時20分班車到上窰站下車，車路步至麥徑一段起點。

按圖看清路線及沿途風景，登408米高大枕蓋：

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整理行裝拍過大合照，沿麥徑一段車路，步至萬宜路及西灣路的迴旋處，護土牆入林路上408米高大枕蓋，欣賞漫山遍野開滿的吊鐘花，賞花後沿山路下行接回鹿湖郊遊徑至鹿湖營地大休。

按圖看清大枕蓋的盛放吊鐘花，之後落到郊遊徑：

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休後沿郊遊徑下山，出鯽魚湖搭車回西貢永和享用下午茶，路線尚算輕鬆，7公里多路程，不用4小時已完成。

按圖看清沿路路況，沿郊遊徑下鯽魚湖， 橫過秋楓石澗到達巴士站回西貢▼

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編按：吊鐘花是本地原生植物，屬杜鵑花科，花期在每年1月至3月。吊鐘花曾經是香港受歡迎的年花，因為它正值新春期間開花。不過，早年市民及商人大肆採摘，吊鐘花數量大減，令政府立例禁採禁售。現時香港法例第96章《林區及郊區條例》的附屬法例《林務規例》訂明，任何人無合法辯解，不得售賣、要約售賣、管有、保管或控制吊鐘花及其任何部分。因此，請大家賞花期間眼看手勿動，採摘吊鐘花不但是自私的破壞行為，而且觸犯法例。

同場加映，衛奕信徑第5段的吊鐘花盛放：

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行山前先了解行山禮儀：

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教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】