Now TV死機｜昨晚宣稱「全面恢復正常」　客戶洗版留言指仍睇唔到

香港收費電視Now TV周二（25日）日上午起「死機」，經全日搶修仍未完全恢復正常，周二晚宣布改在旗下免費頻道ViuTV 96、99台及Now TV新聞台播出。

周三晚英超大戰連場前，Now TV宣稱：機頂盒所有電視頻道已全面恢復正常，應用程式亦正逐步回復，引來用戶洗版式留言，眾人回覆依然無波睇。換言之，今次Now TV收費服務受阻經已超過48小時，在香港體育轉播史上前所未見。



Now TV周三晚宣稱機頂盒所有電視頻道已全面恢復正常，卻引來客戶洗版派嬲。（截圖）

Now TV收費台服務逾48小時仍未收復 香港歷來首見

擁有英超及NBA等世界級體壇賽事直播版權的Now TV，服務由周二早上起出現故障，Now TV在2月25日早上10時40分透過社交平台宣布運作受阻，導致部分客戶未能正常觀賞節目，表示技術部門正盡力搶修。周二下午3時多，Now TV再在社交網站更新消息，指搶修後部分頻道已於機頂盒恢復正常運作。

可是Now TV周二晚宣布，當晚其中三場英超賽事分別改在旗下免費頻道ViuTV 96、99台及Now TV新聞台播出。直至周三早上，Now TV「死機」超過24小時，服務仍未完全恢復。Now TV在社交平台仍以「我哋仍然全力搶修緊服務」及「一有最新消息會再公佈」回覆網民。

Now TV由周二早上起「死機」，至今超過48小時仍未完全恢復。（截圖）

當錫首度倒戈看不到 英超爭標戰重播直播都有問題

NBA巨星當錫剛轉投湖人，他周三早上11時隨新東家重遇獨行俠，這場重頭大戰在美國創下今季NBA最高收視紀錄，香港不少球迷亦相當期待，可是Now不少用戶都因為今次故障抱怨未能收看。

周三深夜正好有多場英超重頭戲，諾定咸森林對阿仙奴，利物浦對阿仙奴，熱刺對曼城，曼聯主場對葉士域治，Now TV昨晚宣稱：機頂盒所有電視頻道已全面恢復正常，應用程式亦正逐步回復，卻引來不同產品用戶洗版式留言，有人稱：「我係熱刺球迷，比晒錢我今晚睇唔到對曼城100%消委會投訴你地（哋）。離晒大譜！」

Now TV在留言下回覆稱，已為客戶準備特別安排，以旗下應用程式（app）或網站收看，引來另一用戶以一張Now TV app的截圖回應，內容是：「目前Now TV應用程式只能提供部分節目，我們盡力搶修服務。對於造成任何不便，我們深表歉意。」。

Now TV在網站上方宣告：機頂盒所有電視頻道已全面恢復正常，應用程式亦正逐步回復。（截圖）

用戶埋怨：「已經兩天了，為什麼效率那麼差？」

應用程式未得，宣稱已「全面恢復正常」的機頂盒服務又如何？不少用戶留言指「轉不到台」，Now TV回覆，請該用戶先按下遙控器上的Exit按鈕再試，可是用戶再回應說已經試過，依然不行，有人投訴：「已經兩天了，為什麼效率那麼差？」

英超幾場大戰在深夜上演，大量上班族球迷打算今早上班前搭車重溫賽事，同樣因為自選重溫服務仍在搶修，無法觀看。有籃球迷斥責已兩天看不到NBA賽事，綜合一眾客戶留言，結論就是：Now TV的機頂盒在復修後仍有部分客戶服務受影響，應用程式、自選服務、Now E服務全線有問題，無法正常收看。甚至有客戶留言：「你講大話，我完全睇唔到」、「要向消委會投訴」。

從1993年有線電視開台，成為香港首間收費電視台開始，至今32年來體育賽事直播就算偶有出現服務故障，持續超過48小時無法全面運作的狀況前所未見。本報已就今次事件向Now TV查詢，尚待回覆。