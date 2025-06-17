羽毛球︱中國隊集體退出美國公開賽　官方未公布原因惹網民揣測

中國羽毛球隊22名球手集體退出6月底舉行的美國公開賽，在官方未公布原因下，惹來大量網民揣測。



美國羽毛球公開賽今月24至29日於艾奧瓦州Council Bluffs舉行，在比賽抽籤之前，官網卻顯示多位中國球手退賽。

根據國羽原先的報名名單，22位男單、女單、男雙、女雙及混雙選手全數退賽，包括世界排名第5的陳雨菲，及與新人王汀戈合組女雙的前奧運金牌得主陳清晨。

由於官方並沒有發表正式聲明，或公布退賽原因，惹來大批網民推測，不少人在相關消息下留言「安全第一」，意指退賽跟當下美國局勢有關，但比賽地點並非大城市，也未見有其他國家大規模退賽；而香港隊則沒有報名參與今次賽事。

世界排名第5的陳雨菲早前在印尼公開賽八強因腳傷退賽。（Getty Images）

另有指國羽退賽只是技術性調整，在各個比賽中取捨——因美國公開賽只屬超級300級別，積分和獎金較低，與7月中下旬日本公開賽（750級別）和中國公開賽（1000級別）相比，後者明顯更重要。

當中陳雨菲日前月初在印尼公開賽女單八強，已因腳傷棄賽，國羽很有可能是想讓球員休息、避免傷病，以留力為奧運積分衝刺。

而本身大部份參賽的國羽球手，排名相比下都不算高，即國羽原先也只計劃讓年輕球員透過美國公開賽汲取經驗為主；然而加拿大公開賽緊接美國站上演，暫時卻未見國羽大規模退出加拿大公開賽。