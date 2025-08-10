鳳凰徑行山｜第11段東涌道至貝澳　打卡青龍石澗賞芝麻灣半島靚景

於涼亭旁的引水道出發，沿大東山南面約100米高的山腰而行，伸延到東面石散石灣的坡。途中經過多條水澗，其中有著名的青龍石澗。繼續東行，景觀開揚美麗，海天一色，可縱觀貝澳、芝麻灣半島及石鼓洲的誘人風光。接著沿小徑回到終點。

長度：4.5公里 時間：1.5小時



標距柱：L113 - L122

點擊下圖看看鳳凰徑第十一段特色風光！

導賞點

告別美麗的長沙，但不用傷心，因為接著的景色更為迷人。中段可一睹突出的沙咀，就像一個微小的半島一樣分隔長沙與貝澳。到達第一個燒烤場時，會遇上小徑通往散石灣女青年會青年營。過小徑後，便會遇上青龍石澗。青龍石澗的景點包括雙獅觀瀑、左獅、右獅、青龍壁和爛頭營的天池。往前走不久，便會見到位於遠處的望東灣和較接近的廣闊的貝澳泳灘，每逢炎夏那裡的弄潮兒都絡繹不絕。

於引水道盡頭有多個分岔口，按指示路標便會找到通往南大嶼郊遊徑的上山路、下往嶼南馬路的小徑，見到標距柱L120應前行入羅屋村。沿馬路走，經過洗手間、巴士站後，便會見到對面入鹹田村的鳳凰徑最後一段入口。

俯瞰長沙、石鼓洲及芝麻灣半島（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

貝澳古稱螺盃（杯）澳，因海灣像個有蓋掩的螺子或盃子（闊口圓底的）而得名，據明代萬曆年間（1573-1619年）郭棐《粵大記》書中所載，大嶼山已有螺盃澳、塘塘、石壁、梅窠村（梅窩）、大澳、東西涌（東涌）、大濠山（大蠔）和沙螺灣等地方名出現，惟清初（1661年）居民因遷界令內遷，復界後（1669年）才陸續返回居住。

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

交通資料

起點：乘搭新大嶼山巴士A35號、1號、2號、4號（於梅窩碼頭上車）、11號、11A號、23號（於東涌市中心上車），在長沙大橋站下車，沿左方小徑行至起點。

終點：在新圍村站乘搭新大嶼山巴士A35號、4號（至梅窩碼頭）或3M號（至梅窩碼頭或東涌市中心）。



