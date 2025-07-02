世冠盃︱祖雲達斯主帥：尾段10個球員要求換出　濕熱天氣再成焦點

祖雲達斯在世界冠軍球會盃（世冠盃）16強0：1不敵皇家馬德里，毫不意外的戰果，賽後祖雲達斯教練杜陀（Igor Tudor）賽後說出今仗最艱難的地方不止對手，還有美國濕熱的天氣——比賽尾段，陣中10個球員要求換出。



世冠盃︱祖雲達斯盡力一戰0：1負皇馬。（路透社）

祖雲達斯主帥杜陀：比賽末段10個球員要求換出

杜陀稱讚麾下踢出部署，「他們在這樣的環境下付出所有，比賽末段有10個球員要求換出。」守將加迪（Federico Gatti）有感冒症狀先列後備（終在86分鐘後備上陣），另一守將基利（Lloyd Kelly）肌肉問題59分鐘傷出，71分鐘連前線主將耶迪斯（Kenan Yildiz）亦被換走。

杜陀解釋，「耶迪斯已經很繃緊，我們怕他繼續踢會受傷，但其他球員也處於類似狀況。尚有一個名額，我們想作出更多進攻調動，但干斯卡奧（Francisco Conceição）受傷了，我一度以為我們要10人應戰。」 干斯卡奧在60分鐘被換出。

世冠盃︱祖雲達斯主將耶迪斯（Kenan Yildiz）71分鐘被換走。（路透社）

三大因素令球員筋疲力盡

59分鐘換走基利，60分鐘換出干斯卡奧，71分鐘輪到耶迪斯，落後一球劣勢，杜陀在末段再用餘下兩個換人名額，86分鐘同時換出盧卡迪利和盧簡尼（Daniele Rugani），「作感冒」的加迪也要後備入替。

杜陀說：「比場尾段，10個球員要求換出——10個球員要求離場，那根本是無可能，他們實在筋疲力盡。」他細數，「比賽的張力燃燒你的能量，加上這種炎熱天氣，真是會令你受不了……還有第三件事就是今天的濕度。」他認為，上述三個因素相加起來，促成祖雲達斯球員今天紛紛要求換出的苦況。

世冠盃︱祖雲達斯主帥杜陀十分無奈。（路透社）

明年世界盃如何捱過熱浪成焦點

比賽期間邁阿密的Hard Rock Stadium溫度高達攝氏30度，濕度70%。而今屆世冠盃先後已有多支球隊對酷熱的天氣怨聲載道，當中不止歐洲球隊，還包括阿根廷球隊小保加，隊長卡雲尼在分組賽最後一仗賽後亦曾說過「天氣實在太熱」。

今屆世冠盃賽事部分主辦比賽的城市天氣炎熱，持續成為話題，2026世界盃決賽周在美國、加拿大和墨西哥三國聯合主辦，今年擴充至32隊的世冠盃被視為明年世界盃的預演，因此不少評論已開始憂慮世界盃時的天氣狀況。

麥巴比首度登場

加西亞為球隊攻入奠勝球，也是他在今屆賽事的第3個入球，這個新星獲譽「新魯爾」，不過球迷的渴求還是球星。

當麥巴比在場邊熱身後，68分鐘入替加西亞，近乎滿座的Hard Rock Stadium高呼「Mbappe, Mbappe」， 熱烈慶祝巨星登場。他未能為皇馬增添入球，但1：0足以令皇馬小勝祖雲達斯晉身八強。