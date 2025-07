佘繕妡與前教練的約定　奪金凱旋仍留遺憾　感激讓自己成長的人

香港劍擊女將佘繕妡在世界大學生運動會奪金,從比賽過程到凱旋返港,她仍會想起前教練Octavian-Petru Zidaru(Tavi)的寄語和幫忙。

兩人無法完成一起慶祝的約定,但佘繕妡深信在未來,她會再次讓對方感到驕傲。



佘繕妡早前蟬聯世大運女子重劍個人賽金牌,但過程絕不容易,首場分組賽已告落敗,八強時也一度落後1:6,「告訴自己要集中在當下每一劍,一劍一劍打」,這句看似簡單的道理,最終讓她登上頒獎台最高點,其實她花了足足兩年才明白箇中含意。

佘繕妡在世大運贏得女重金牌。(世大運官網)

那是前港隊重劍教練、羅馬尼亞籍的Tavi的教誨——2023年夏天在西班牙的集訓,佘繕妡早在青少年組別嶄露頭角,在成年組卻未能奪得大賽個人賽獎牌。她把這份渴求告訴Tavi,換來改變人生的啟發。

「他說,你無法為人生增添日子,但能在每一日之中增添精彩的人生(you can't add days to life, but you can add life to days)。」

「我的反應是,嘩!就是不應只去想自己做不到某件事,而是去想可以做什麼小事,累積去完成這件大事。做好每一劍,當時Tavi說我就看到結果,這句話直到今天我才明白。」

佘繕妡與前教練Tavi相識十載,兩人最後一次合作是今年初的多哈站大獎賽,佘繕妡結果首度封后。(中國香港劍擊總會圖片)

Tavi早在2015年已經來港,見證佘繕妡從15歲的小妮子一路成長,陪伴她走過無數成功與失敗,這次衛冕世大運,佘繕妡想起無數幫助自己的人,最感激的還是Tavi。

提起這位教練的名字,她已不禁哽咽落淚,邊啜泣邊說:「知道他年紀大,能一起相處的時間有限,想在他退休或離隊前拿一塊成年賽(個人賽)獎牌,不斷推動自己。」

「(2024年11月)溫哥華站重劍世界盃第一次拿了銅牌,我說要與他慶祝,但他說不用了,因為知道我肯定會再有成績。我說好吧,約定下次若我拿金牌再一起慶祝。到(2025年1月)多哈大獎賽真的奪金,他趕回香港處理事情,我又返美繼續學業,後來知道他要離隊,心情便很複雜,很可惜……」

提起Tavi的名字,佘繕妡已不禁哽咽落淚。(袁志浩攝)

無法完成約定的遺憾,是她最傷心的事,「他是一位擁有人生經驗且很正面的人,不單影響我劍擊生涯,也影響做人處事的方式。多謝他多年來都很願意跟我共事,無論我打得差或好,他都會幫我處理問題,思考辦法去應付各種對手。」

在奧運金牌得主江旻憓淡出下,升上世界排名第四位的佘繕妡已成為香港女子重劍隊主力,外界也許會拿兩人作比較,但佘繕妡在Tavi身上學到的,是要學懂欣賞自己。「當然我很欣賞Vivian(江旻憓)的臨場發揮、懂得收拾情緒,但我跟她身高與打法都不同,很難比較」。

「有時到處跟別人比較,令我忘記了自己的成就。其實我很好,在這個歲數,我也做到很多人做不到的事,我有實力,有優點,為什麼要比較?不能忘記自己是誰。」

佘繕妡世大運奪金凱旋。(袁志浩攝)

縱使在劍擊路上會迷失,但對於人生方向,佘繕妡毫不猶豫:「全運會、世錦賽、奧運獎牌我都沒拿過,我想挑戰自己,看自己能走多遠。」即將畢業的她選擇追逐當運動員的夢想,在部份人眼中也許這樣做很傻,但她知道不論如何,Tavi都會是支持她的那一位。

「他是第一個同時支持我學業、劍擊雙軌發展的人。我會想,如果有大家支持,自己又想做,那麼為什麼不做?我不想到離開人世的那一天,我會想如果我做運動員會是怎樣,我想做好這件事。」