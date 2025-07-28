佘繕妡與前教練的約定　奪金凱旋仍留遺憾　感激讓自己成長的人

香港劍擊女將佘繕妡在世界大學生運動會奪金，從比賽過程到凱旋返港，她仍會想起前教練Octavian-Petru Zidaru（Tavi）的寄語和幫忙。

兩人無法完成一起慶祝的約定，但佘繕妡深信在未來，她會再次讓對方感到驕傲。



佘繕妡早前蟬聯世大運女子重劍個人賽金牌，但過程絕不容易，首場分組賽已告落敗，八強時也一度落後1：6，「告訴自己要集中在當下每一劍，一劍一劍打」，這句看似簡單的道理，最終讓她登上頒獎台最高點，其實她花了足足兩年才明白箇中含意。

佘繕妡在世大運贏得女重金牌。（世大運官網）

那是前港隊重劍教練、羅馬尼亞籍的Tavi的教誨——2023年夏天在西班牙的集訓，佘繕妡早在青少年組別嶄露頭角，在成年組卻未能奪得大賽個人賽獎牌。她把這份渴求告訴Tavi，換來改變人生的啟發。

「他說，你無法為人生增添日子，但能在每一日之中增添精彩的人生（you can't add days to life, but you can add life to days）。」

「我的反應是，嘩！就是不應只去想自己做不到某件事，而是去想可以做什麼小事，累積去完成這件大事。做好每一劍，當時Tavi說我就看到結果，這句話直到今天我才明白。」

佘繕妡與前教練Tavi相識十載，兩人最後一次合作是今年初的多哈站大獎賽，佘繕妡結果首度封后。（中國香港劍擊總會圖片）

Tavi早在2015年已經來港，見證佘繕妡從15歲的小妮子一路成長，陪伴她走過無數成功與失敗，這次衛冕世大運，佘繕妡想起無數幫助自己的人，最感激的還是Tavi。

提起這位教練的名字，她已不禁哽咽落淚，邊啜泣邊說：「知道他年紀大，能一起相處的時間有限，想在他退休或離隊前拿一塊成年賽（個人賽）獎牌，不斷推動自己。」

「（2024年11月）溫哥華站重劍世界盃第一次拿了銅牌，我說要與他慶祝，但他說不用了，因為知道我肯定會再有成績。我說好吧，約定下次若我拿金牌再一起慶祝。到（2025年1月）多哈大獎賽真的奪金，他趕回香港處理事情，我又返美繼續學業，後來知道他要離隊，心情便很複雜，很可惜……」

提起Tavi的名字，佘繕妡已不禁哽咽落淚。（袁志浩攝）

無法完成約定的遺憾，是她最傷心的事，「他是一位擁有人生經驗且很正面的人，不單影響我劍擊生涯，也影響做人處事的方式。多謝他多年來都很願意跟我共事，無論我打得差或好，他都會幫我處理問題，思考辦法去應付各種對手。」

在奧運金牌得主江旻憓淡出下，升上世界排名第四位的佘繕妡已成為香港女子重劍隊主力，外界也許會拿兩人作比較，但佘繕妡在Tavi身上學到的，是要學懂欣賞自己。「當然我很欣賞Vivian（江旻憓）的臨場發揮、懂得收拾情緒，但我跟她身高與打法都不同，很難比較」。

「有時到處跟別人比較，令我忘記了自己的成就。其實我很好，在這個歲數，我也做到很多人做不到的事，我有實力，有優點，為什麼要比較？不能忘記自己是誰。」

佘繕妡世大運奪金凱旋。（袁志浩攝）

縱使在劍擊路上會迷失，但對於人生方向，佘繕妡毫不猶豫：「全運會、世錦賽、奧運獎牌我都沒拿過，我想挑戰自己，看自己能走多遠。」即將畢業的她選擇追逐當運動員的夢想，在部份人眼中也許這樣做很傻，但她知道不論如何，Tavi都會是支持她的那一位。

「他是第一個同時支持我學業、劍擊雙軌發展的人。我會想，如果有大家支持，自己又想做，那麼為什麼不做？我不想到離開人世的那一天，我會想如果我做運動員會是怎樣，我想做好這件事。」