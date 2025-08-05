排球︱中國女排世錦賽前傳壞消息　李盈瑩退隊陳忠和給予8字真言

世界女排聯賽（VNL）總決賽早前意大利在決賽擊敗巴西，成功兩連霸，各隊稍為休息後便要正重整旗鼓，為8月底在泰國開鑼的女排世錦賽作準備。

中國女排近日展開集訓，因傷完全未出戰今年VNL的大槌手李盈瑩最初亦有到漳州女排集訓基地，但後來確認已退隊返回天津，基本確定無緣世錦賽。



中國女排月底出戰世錦賽。（Getty Images）

世錦賽8月下旬泰國開鑼 32隊爭霸

今屆女排世錦賽8月22日至9月7日期間在泰國4個城市舉行，32支球隊會分成8組作賽，每組4隊，小組頭兩名可晉級16強淘汰賽。

中國身處F組，同組對手有多明尼加、哥倫比亞及墨西哥，實力上只有多明尼加與中國較接近，晉級淘汰賽應問題不大，但想走到最後，便要跟意大利、巴西、土耳其、波蘭等強隊交手，從今年球隊在VNL的表現，中國女排面對這4隊均無甚勝算。

大槌手李盈瑩已退隊，基本確定無緣世錦賽。（Getty Images）

李盈瑩退隊緣盡世錦賽 吳夢潔再擔大旗

中國女排今年由新帥趙勇帶領，以平均年齡最小的陣容出戰VNL，特點是活力十足，攻擊火力不錯，但經驗不足下表現難免不夠穩定。她們以第5名的成績晉身準決賽，總決賽首仗面對東道主波蘭，結果繼初賽後又一次不敵這支歐洲強隊8強止步。球迷一度期待李盈瑩歸隊可領中國隊衝擊世錦賽，不幸她仍受傷患困擾未及回歸。

失去25歲的李盈瑩固然可惜，幸而中國女排在進攻上不乏好球員，今年VNL擔正大槌手位置的吳夢潔，得分能力出眾，以255分成為賽事得分最多球員，中國隊另一主攻莊宇珊亦以225分得第三名，相信二人會繼續在世錦賽擔任中國女排主力得分手。

吳夢潔勢在世錦賽再為中國女排擔大旗。（Getty Images）

陳忠和寄語中國女排：「要從各方面下功夫」

前中國女排主教練陳忠和接受媒體訪問時，提到中國女排目前兩大挑戰：「現在競爭非常激烈，而且我們還不穩定，有時候0：2落後，有時候打5局。像這種（局面）一不小心就會栽跟頭。關鍵還是自身要強，要從各方面下功夫。」

水準不夠穩定，正是這支年輕球隊目前最大弊病，陳忠和的意見，跟教練趙勇給出的總結雷同，就是要提高各方面的整體實力，尤其是攔網和防守更是一大弱點。提升實力不是一時三刻的事，因此內地評論大多已在做「心理建設」，認為中國女排在今屆世錦賽成績不宜寄予厚望。

世界女排聯賽︱中國女排曾在香港站擊敗日本。（夏家朗攝）

重溫：2025年世界女排聯賽（VNL）中國隊14人名單：

主攻：

1. 吳夢潔（22歲）、2. 莊宇珊（22歲）、＊3. 唐欣（21歲）、＊13. 董禹含（19歲）



副攻：

7. 王媛媛（27歲）、＊8. 萬梓玥（20歲）、＊15. 陳厚羽（19歲）、＊16. 王奧芊（17歲）



接應：

6. 龔翔宇（28歲）、＊10. 楊舒茗（16歲）



二傳：

＊4. 鄒佳祺（20歲）、＊23. 張籽萱（16歲）



自由人：

17. 倪非凡（24歲）、18. 王夢潔（29歲）



註：*首度入選國家隊



中國女排新教練趙勇。（梁鵬威攝）