劍擊．會長盃｜女重新生代齊登頒獎台　陳渭泠樂見小將成長

周六（9日）在香港公園體育館上演的「會長盃劍擊錦標賽」女子重劍賽事，世界排名第四位的佘繕妡未有參賽，一眾新生代劍手展示衝擊力，出現不少意外戰果，頒獎台亦出現不少年輕的面孔，師姐陳渭泠笑言與一眾「Babies」分享頒獎台，她當然樂見小將們冒起，「對香港隊當然是好事！」



本地劍擊公開賽「會長盃」剛好在世界劍擊錦標賽後舉行，剛剛升上世界第四的佘繕妡正在休假，小將們亦在今次比賽展示衝擊力。在世錦賽打入32強的朱嘉望，以頭號種子躋身淘汰賽，惜在8強不敵18歲的陳海琳；陳渭泠則在4強一劍飲恨，力戰負16歲的吳海諦，而今次冠軍落在17歲的吳琬琳手中，亦是她生涯首度本地公開賽封后。

16歲的吳海諦、17歲的吳琬琳、18歲的陳海琳與陳渭泠（由左至右）一同登上會長盃頒獎台。（趙子晉攝）

女子重劍的頒獎台上，陳渭泠顯然是「大師姐」，她在領獎前笑言與一眾「Babies」登頒獎台，作為師姐的她當然樂見這局面，「她們全都是十多歲，她們很有活力，當出外比賽時毫無畏懼，勇往直前，她們的精神都可以感染我，這樣對整個香港隊也是好事，畢竟在我之後年齡上都有點差距。」

28歲的陳渭泠完成今個賽季最後一個賽事，她坦言今季是生涯中最艱難的一季，因為上年為了巴黎奧運而努力，經過這過程後都難免疲累，如今可以好好休息。

看到一眾師妹成長，陳渭泠當然高興。（何穎瑤攝）

吳海諦初戰世錦賽獲益良多

在啟德上演的「挑戰盃」初封后，16歲的吳海諦（Haidi）依然是今次會長盃頒獎台上最年輕的一人。Haidi 4強戰時撞傷左手手腕，再度觸及舊患，幸好無礙她的發揮，打入決賽與吳琬琳交手，兩人從青年賽鬥到成年組，吳海諦大部分時間落後，後段被拉開差距、以9：15告負，無緣連緣兩次稱霸本地賽，但與同輩的隊友一同踏上頒獎台感高興。

吳海諦在4強時觸傷左手手腕的舊患。（廖雁雄攝）

即使與冠軍擦身而過，吳海諦未見失望，16歲的她展露其成熟的一面，「亞軍都不會失望，始終每次比賽都不同，不可以混為一談，如果太執著戰績、不斷與之前的成績對比，不開心的只會是自己。」Haidi坦言，在上年首度公開賽摘亞後，本想在公開賽延續氣勢，這種想法反而影響表現。

吳海諦過去一年踏足不同舞台，先後在世青賽及亞青賽拿下獎牌，早前代表港隊首度出戰世錦賽，同時拓闊她的眼界。

「參加世錦賽的感覺好正，像是不斷吸收世界級劍手們的養份，從她們如何控制比賽、準備比賽的細節都看到她們成功之道，每一天也在學習。」經過成年組的洗練，吳海諦認為自己變得更穩定：「以往比賽像是一場賭博，當日狀態好就有佳績，如今我在其他劍手身上學習到，慢慢建立一套自己的備戰習慣，這些經驗正好幫助我在青少年賽事有更好發揮，再鞏固自己一套的打法。」

吳海諦與教練吳浩天上次在啟德齊齊奪冠，今次亦一同打入決賽。（趙子晉攝）

年僅14歲的李懿穎（Ivana），最近3次公開賽兩度打入三甲，本地排名已躍升第5，是港隊女子重劍另一後起之秀，今次不敵吳海諦8強止步，她自言在經驗及臨場處理上仍有很多不足，但Ivana在今月底才滿15歲，可以從隊中的師姐們身上學習，她笑言「是做細的好處」，同時逐步收窄距離，再衝擊本地前四。

年僅14歲的李懿穎是女子重劍另一後起之秀。（何穎瑤攝）

剛戰畢世錦賽的男子重劍四子全數參賽，經過忙碌的一季，眾將略顯疲態，何瑋桁32強意外止步。當與吳浩天爭奪冠軍時，方凱申不時拍打大腿的肌肉，在休息時把握機會坐下來回氣，結果方凱申以15：11力克隊友封王。

（趙子晉攝）

會長盃劍擊錦標賽首日成績



男子重劍

冠軍：方凱申；亞軍：吳浩天；季軍：吳霆騫、吳紹鄜

女子重劍

冠軍：吳琬琳；亞軍：吳海諦；季軍：陳渭泠、陳海琳

