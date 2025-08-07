網球｜黃澤林挫日本前青年世界第一 首闖辛辛那堤正賽圈
香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）再度晉身ATP大師賽的正賽圈。21歲的Coleman在辛辛那堤大師賽資格賽第二圈對日本的望月慎太郎，並以7：6﹑6：3力克對手，取得正賽資格，首度打入這項1000分賽事的首圈，將與法國球手爭晉級。
繼上圈擊敗世界排名高85位的阿根廷球手施雲度奴（Juan Manual Cerundolo）後，黃澤林在辛辛那堤大師賽資格賽與日本的望月慎太郎碰頭。這名日本球手來頭不少，曾經贏得溫布頓青年組的男單冠軍，同時曾登上青年世界第一，世界排名亦在Coleman之上。
首盤激持爭烈，二人互破發球局，黃澤林在「Tie Break」以細分7：5先拔頭籌，Coleman次盤再三度打破對手的發球局，結果以6：3再下一城，力戰2小時01分鐘後獲勝，首次晉身辛辛那堤大師賽的正賽圈，亦是今年第三度在ATP大師賽首圈登場。
黃澤林首圈將與法國球手比治皮利卡特（Giovanni Mpetshi Perricard）爭晉級，這名22歲法國球手世界排名第43，以強勁發球見稱，他在今年溫布頓網球賽開出時速246公里的發球，打破大會紀錄。
