世界運動會2025｜劉子均沈曉榆任港隊持旗手　開幕禮地點一反傳統

第12屆世界運動會（The World Games）即將在中國成都舉行，周四（7日）正式揭幕，香港隊的劉子均與沈曉榆將任開幕禮持旗手。中國首度舉辦世運會，今次的開幕禮一反傳統，並不在運動場進行，而是成都天府國際會議中心的「天府之簷」戶外區域。



劉子均和沈曉榆將擔任港隊世運會開幕禮的持旗手。（港協暨奧委會圖片）

四年一度的世界運動會將於8月7至17日在中國成都舉行，香港隊今屆派出21名運動員，參加7個項目，力爭超越上屆一金四銅的最佳戰績，香港隊代表團日前在黑雨下出發成都。港協暨奧委會今日（6日）公布開幕禮的持旗手，分別由壁球的劉子均及武術運動員沈曉榆擔任，兩人對持旗感光榮，直言機會千載難逢。

世界運動會2025香港隊名單



空手道：劉慕裳

壁球：劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒

桌球：房薇薇、蘇文欣

武術：張溢霖、楊頌熹、陳紫晴、沈曉榆、曾楚喬

定向：黃梓臻、馬樂軒、朱映柔、文穎

滑水：鄭俊軒、老興傑、楊偉國、伍慕虹

飛航運動：關竣仁



（世運會官網圖片）

世界運動會首次由中國主辦，今屆的開幕禮舉行地點一反傳統，不在普通的大型運動場，而是成都天府國際會議中心的「天府之簷」戶外區域。大會希望將開幕禮搬進成都的城市中心，配合當地的自然景觀、歷史文化與市民生活場景。主創團隊接受訪問時表示，「天府之簷」有屋簷的意思，意味在成都的家中歡迎世界各地朋友前來。