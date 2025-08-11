劍擊．會長盃｜女子佩劍劉綺程本地賽首封后　以冠軍證努力有回報

由「大師姐」歐倩瑩夥拍朱詠翹、薛雅齊、梁洛文，是香港隊女子佩劍近年的「鐵腳」，剛完成的賽季卻有變化，當中幾站由劉綺程（Chloe）取代歐倩瑩。

對比其他隊友，20歲的劉綺程從沒代表香港參加過亞青、世青等青年大賽，縱然留憾亦堅持下去。劉綺程在「會長盃劍擊錦標賽」連挫歐倩瑩及薛雅齊等隊友，生涯初嘗本地賽冠軍滋味，她希望以獎盃證明努力沒有白費。



「會長盃劍擊錦標賽」是今年11月全運會的最後一項計分本地賽，女子佩劍的歐倩瑩與劉綺程在8強碰頭，二人香港排名分別排第4及第5位、相差4分，直接影響全運會資格誰屬。劉綺程該仗大部分時間稍佔上風，以15：12力保勝局，其後再以15：14一劍險勝薛雅齊，決賽再挫曾悅澄，奪得生涯首個本地賽冠軍。

（趙子晉攝）

劉綺程當初在中學因為興趣班而接觸劍擊，隨後嘗試爭奪青少年賽事的代表港隊資格，卻因壓力而未能好好發揮，加上疫情及學業，雖然Chloe未曾出戰亞青賽或世青賽，不減Chloe對劍擊的熱誠，更在上年轉做全職運動員，希望在劍擊創一番事業，「轉全職就是想為自己找點目標，不想渾渾噩噩，今年轉變很大，訓練模式不一樣，又轉了教練，又有機會出外打世界盃。」

機會往往留給有準備的人，劉綺程過去5次本地公開賽全部至少打入8強，其中3次登上頒獎台，本地排名升上第5，剛好因歐倩瑩在隊中角色改變，慢慢退居幕後，今年初取代對方出戰世界盃。不過，在剛結束的國際賽賽季，Chloe未能晉身正賽圈，甚至連小組突圍都有難度，引起她無數的自我懷疑。

（中國香港劍擊總會圖片）

「其實上季打得好差，打法上總是找不到自己的方向，轉全職後反而在小組賽徘徊，很挫敗，而且賽程安排又頻密，情緒都沒有好好梳理又要打下一站，當時的無力感十分重，以淚洗面，甚至想過放棄。」劉綺程突然有機會代表港隊出戰團體賽，情急地想在國際賽證明自己值得這位置，反而變成負擔，幸好體院心理醫生為她解開心結，將重心放在自己身上。

（趙子晉攝）

在會長盃8強面對歐倩瑩時，後段曾經大意失分，Chloe念念有詞，提醒自己不要斷送好局，除了關乎全運會出戰資格，同時笑言想為自己爭一口氣，「打今次比賽前，因為關乎全運資格而緊張，尤其是8強對歐倩瑩，很多隊友跟我說：『贏就有機會了！』我提醒自己不要胡思亂想，專心在場上如何發揮，當然不想在小組賽後再輸一次。」

劉綺程未曾代表港隊出戰任何錦標賽，今次會長盃取得個人突破，更有望獲得全運會資格，這個冠軍亦是對自己的一個肯定，「之前有機會代表港隊（出戰世界盃）時，感覺自己能力未夠，又有點幸運，今次的冠軍證明自己的努力沒有白費，而且印證近期的訓練方向正確。」

（趙子晉攝）

薛雅齊（Summer）接連在世界大學生運動會及世界錦標賽取得突破，即使在會長盃摘下季軍，對Summer依然是豐收的一季，「上季是最後一年可以打青年賽，從上年10月開始四出比賽至今，身體已經十分疲累，但今季無論在世青、亞青、世大運、世錦都有不錯成績，實在是豐收的一季。」

薛雅齊過去一季與不少強手碰頭，就如世大運四強的世界第二全河英，或是世錦賽對上巴黎奧運銀牌，兩場都非一面倒，使她確信自己與世界級劍手的距離更近，來季更有信心衝擊更高位置。

（趙子晉攝）

會長盃劍擊錦標賽次日成績



男子花劍

冠軍：林浩朗；亞軍：梁千雨；季軍：鄭鐵男、陸浚諾

女子花劍

冠軍：吳佳蔚；亞軍：關渝澄；季軍：鄭曉為、莊韻諺

男子佩劍

冠軍：何柏霖；亞軍：羅浩天；季軍：何思朗、梁天晴

女子佩劍

冠軍：劉綺程；亞軍：曾悅澄；季軍：薛雅齊、朱詠翹

