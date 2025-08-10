曼聯友賽挫費倫天拿捧盃　錫斯高亮相奧脫福　阿莫林：仍需改善

曼聯今夏的最後一場熱身賽昨日（9日）上演，於奧脫福與費倫天拿踢成1：1，並在互射十二碼中以5：4取勝，在開季前再度捧盃。



錫斯高是曼聯今夏的焦點引援。（Getty Images）

比賽前，曼聯一眾新兵齊齊在球迷面前亮相，剛從RB萊比錫加盟、轉會費最高可達7370萬鎊的前鋒錫斯高（Benjamin Sesko）與其他新援利安（Diego Leon）、根夏（Matheus Cunha）及麥比奧莫（Bryan Mbeumo）一同現身，後兩人今陣正選上陣。

曼聯新兵亮相奧脫福。（Getty Images）

開賽僅8分鐘，曼聯防線出現漏洞，被費倫天拿的西蒙蘇姆（Simon Sohm）把握角球機會先開紀錄。主隊在上半場中段憑般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）傳中造成對方後衛高森斯（Robin Gosens）擺烏龍追平。最終雙方踢成1：1需互射十二碼，曼聯門將比恩迪亞（Altay Bayindir）救出第5輪，之後由高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）射入致勝1球。

曼聯領隊阿莫林（Ruben Amorim）賽後坦言球隊表現仍有不足：「開局兩段時間我們都遇到困難，對手的機動性很強，我們一度難以找到壓迫時機。雖然之後控制了比賽，但整體缺乏流暢度。」他認為比賽是很好的備戰機會，提醒球隊需要在不同層面改進，並指根夏與麥比奧莫的配合只發揮了五至六成潛力，未來會更好。

領隊阿莫林表示通過熱身賽，能夠發現球隊問題並加以改善。（Getty Images）

曼聯將於下週日（17日）在奧脫福迎戰阿仙奴，展開新一季英超征程。