曼聯友賽挫費倫天拿捧盃 錫斯高亮相奧脫福 阿莫林：仍需改善
撰文：威廉神
出版：更新：
曼聯今夏的最後一場熱身賽昨日（9日）上演，於奧脫福與費倫天拿踢成1：1，並在互射十二碼中以5：4取勝，在開季前再度捧盃。
比賽前，曼聯一眾新兵齊齊在球迷面前亮相，剛從RB萊比錫加盟、轉會費最高可達7370萬鎊的前鋒錫斯高（Benjamin Sesko）與其他新援利安（Diego Leon）、根夏（Matheus Cunha）及麥比奧莫（Bryan Mbeumo）一同現身，後兩人今陣正選上陣。
開賽僅8分鐘，曼聯防線出現漏洞，被費倫天拿的西蒙蘇姆（Simon Sohm）把握角球機會先開紀錄。主隊在上半場中段憑般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）傳中造成對方後衛高森斯（Robin Gosens）擺烏龍追平。最終雙方踢成1：1需互射十二碼，曼聯門將比恩迪亞（Altay Bayindir）救出第5輪，之後由高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）射入致勝1球。
曼聯領隊阿莫林（Ruben Amorim）賽後坦言球隊表現仍有不足：「開局兩段時間我們都遇到困難，對手的機動性很強，我們一度難以找到壓迫時機。雖然之後控制了比賽，但整體缺乏流暢度。」他認為比賽是很好的備戰機會，提醒球隊需要在不同層面改進，並指根夏與麥比奧莫的配合只發揮了五至六成潛力，未來會更好。
曼聯將於下週日（17日）在奧脫福迎戰阿仙奴，展開新一季英超征程。
英超轉會｜曼聯官宣簽入錫斯高 凱倫或外借AC米蘭曼聯卡靈頓基地豪裝重開 「回應」C朗訴求 竟有這一件娛樂設備英超︱Opta超級電腦預測冠軍 利物浦阿仙奴叮噹馬頭曼聯只得0.6%紐卡素有歐聯又何用？ 錫斯高揀曼聯今夏轉會市場狂食檸檬︱英超曼聯前門將迪基亞遲來的告別 重返奧脫福全場球迷多次起立鼓掌