社區盾｜水晶宮互射12碼勝利物浦

作為英超開鑼前哨戰的英格蘭社區盾周日（8月10日）舉行，由上季英超冠軍利物浦對陣上季英格蘭足總盃盟主水晶宮，兩軍在90分鐘法定時間打成2：2，結果由水晶宮以靠互射12碼勝出。



開賽僅4分鐘，艾傑迪基（Hugo Ekitike）在華迪斯（Florian Wirtz）助攻下，為利物浦先開紀錄。至17分鐘， 馬迪達（Jean-Philippe Mateta）主射12碼扳平。但相隔僅4分鐘，費林邦（Jeremie Frimpong）接應蘇保斯禮（Szoboszlai）傳球破網，再次助利物浦領先對手。

下半場，伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）於第77分鐘靠禾頓（Adam Wharton）助攻，為水晶宮追成2：2。雙方以互射12碼分勝負。

在互射12碼環節，穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）、阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）及哈維艾利洛（Harvey Elliott）均射失，令水晶宮得以 3：2勝出賽事。