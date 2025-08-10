紐卡素拒放行伊沙克傳大怒　賀維左右做人難一人離任增兵連環失利

紐卡素前鋒伊沙克（Alexander Isak）的去留，成為全球足球轉會市場近期最大焦點。英國《電訊報》消息指，紐卡素班主阿拉伯主權基金已通知這位瑞典前鋒，今個轉會窗不會被賣走，並隨即令伊沙克大為震怒云云。



紐卡素前鋒伊沙克（Alexander Isak）。（路透社）

前文提要：扭計鬧離隊紐卡素拒放行

紐卡素一直視伊沙克為非賣品，但此子早已向球會表明，希望尋求離隊的可能。早前利物浦開出1.1億英鎊，嘗試收購伊沙克，即遭紐卡素拒絕。伊沙克隨即以大腿輕微受傷為由，沒有隨隊到亞洲踢熱身賽，之後證實他其實並無受傷，甚至一度返回舊東家皇家蘇斯達操練。

近日他終於返回紐卡素獨自操練，雙方關係已經破壞，就算大軍從亞洲返回英國，伊沙克依然未能加入球隊訓練，甚至有消息指他無份參加全隊職球員和家屬均有出席的BBQ聯誼活動。

紐卡素主帥賀維。（路透社）

最新發展：伊沙克獲通知不會被賣傳大怒

《電訊報》報道最新指出，伊沙克已獲通知，今個轉會窗不會被賣走。據悉他對決定感憤怒，而在他接受這個現實之前，主帥艾迪賀維（Eddie Howe）都不會派他出場。整個轉會窗，阿拉伯主權基金對伊沙克是紐卡素非賣品的立場未變。

賀維周五表明，目前伊沙克不會參與球隊操練，「我們已作討論，明顯地目前我們不能把他放入球隊」，並指出，「我不知道會維持多久，但這是最新消息。」

伊沙克在紐卡素獨自操練。（Ｘ）

賀維：對維拉前情況難變

還有一星期英超新球季便開鑼，紐卡素8月16日作客阿士東維拉，外界認為伊沙克跟球隊鬧得如此不快，難望趕及在該仗上陣。賀維之後趁機表明個人立場，「我今天（周六友賽愛斯賓奴及馬體會）已想他落場，我想他明天便參與操練，我們很想他跟我們在一起。」

「來讓我說清楚：我身上完全沒有任何部分不想要那個結果，但目前我看不到在對維拉一仗前情況會有改變。」賀維一番說辭，大有「左右做人難」之意，伊沙克跟球會立場強硬，各不相讓，身為主帥的他夾在其中，只可以強吞下去。

他表示不知道球會拒絕讓伊沙克離隊，並似有弦外之音地揚言，「球會經常有一些我無份參賽的討論」，「我已說過多次他跟我們有合約在身，是我們的球員，他的前途由球會決定」，「我不知道那會是什麼，當然我有偏好的結果，我想要最優秀和最強大的可能陣容，但同時想要一些真的想為這球會出力的球員。」他早前曾聲稱，伊沙克必須「很想為球會踢波」才會再次讓他上陣，賀維強硬回應：「這不應由我來答，要由他（伊沙克）來回應。」

錫斯高選擇曼聯，拒投紐卡素。（Getty Images）

紐卡素管理出問題？今夏轉會狂食檸檬

25歲的伊沙克本身是紐卡素的紀錄收購，2022年以6300萬英鎊從皇家蘇斯達購入，加盟後表現一季勝過一季，連續兩季英超攻入超過20球，受盡各大豪門注視。上季他未如願獲得加薪，跟紐卡素尚餘3年合約，球會據報嘗試向他提出新約，惟已遭他拒絕。

紐卡素見伊沙克有離心，今夏嘗試引入另一中鋒，可是跟各大對手搶人全數敗陣，艾傑迪基（Hugo Ekitike）轉投利物浦， 另一目標錫斯高（Benjamin Sesko）寧願加盟來季沒有歐洲賽踢的曼聯，而他們今夏在轉會市場連番失利，目標人選幾乎全部得不到，主要新兵目前只得艾蘭卡及蘭斯達爾兩人，難免令人想到，球會管理層是否出了什麼問題？

紐卡素今夏暫時成功簽入球員

1. 艾蘭卡（Anthony Elanga）／5500萬英鎊／森林

2. 蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）／借用／修咸頓

3. 哥迪路（Antonio Cordero）／免費／馬拉加



米曹（右）盛傳與賀維不咬弦。（Getty Images）

體育總監5月突請辭 今夏轉會市場增兵緩慢

紐卡素體育總監米曹（Paul Mitchell）今年6月離任，他去年7月才上任，未夠一年便離職，令外界感到意外。不過傳聞他跟賀維不咬弦已有一段日子，賀維去年7月甚至感到權威受挑戰而威脅辭職，之後二人關係有所改善，紐卡素終獲得歐聯資格，今夏正打算大肆增兵。

夏季轉會窗正是米曹一展拳腳的機會，可是他突然辭職，或意味賀維在今個轉會窗可獲更多話事權，而球員招聘部門除了任職多年的主管尼克臣（Steve Nickson），另一重臣正是賀維的侄兒安迪賀維（Andy Howe），他目前是紐卡素球員招聘部門助理主管。

問題是在這個轉變下，紐卡素今夏在轉會市場搶人已經連環失手，加上伊沙克有離心，暫時可說得上是今個轉會窗最大輸家。