歐洲超級盃｜巴黎聖日耳門互射12碼勝熱刺

歐洲超級盃周三（8月13日）在意大利舉行，由歐聯盟主巴黎聖日耳門（PSG）對陣歐霸盃冠軍熱刺。首度出戰歐洲超級盃的熱刺，在領先兩球下被追平，兩軍在法定90分鐘打成2：2， 靠互射12碼分勝負。結果由PSG在互射12碼階段以4：3逆轉勝。



2025年8月13日，歐洲超級盃賽事，羅美路（Cristian Romero）在下半場取得入球。（Getty Images）

上半場39分鐘，雲迪尹（Micky van de Ven）為熱刺先開紀錄，助半場領先1：0。換邊後，羅美路（Cristian Romero）於第48分鐘接應柏度樸路（Pedro Porro）傳球破網，助熱刺擴大領先優勢。

2025年8月13日，歐洲超級盃賽事，雲迪尹（Micky van de Ven）入球，為熱刺為先開紀錄。（Getty Images）

PSG於臨完場前的第85分鐘破蛋，由李康仁建功。至補時4分鐘，干卡路（Goncalo Ramos）在奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）助攻下，於關鍵時刻頭槌頂入，扳平對手2：2。