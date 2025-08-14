歐超盃｜熱刺踢大半場好波仍失冠　安歷基：足球有時就是不公平

歐霸盃盟主熱刺與歐聯冠軍巴黎聖日耳門爭奪歐洲超級盃，熱刺憑兩大中堅羅美路及雲迪雲各建一功，但最後10分鐘未能守住勝局，PSG末段攻成2：2平手，需要互射12碼決勝負，熱刺最後以3：4落敗失冠。

PSG主帥安歷基賽後坦言熱刺今仗表現更佳，但足球有時就是不太公平。



PSG互射12碼擊敗熱刺，捧走今屆歐洲超級盃。（路透社）

熱刺力爭再添冠軍，雲迪雲近門「執雞」及羅美路頭槌建功，熱刺48分鐘領先巴黎聖日耳門2：0。李剛仁與干卡路（Goncalo Ramos）下半場入替，兩名後備兵在85分鐘及94分鐘先後建功，法定時間追成2：2平手。互射12碼階段，熱刺的雲迪雲及泰爾宴客，最終以3：4落敗，無緣再捧走冠軍。

熱刺踢了大半場好波，依然未能捧盃而回。（路透社）

熱刺領先大半場卻未能高舉獎盃，新帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank）依然肯定球隊的表現，「我們在頭75、80分鐘的表現完美，眾將都傾盡所有，我對他們的表現十分自豪。」法蘭克續說，與PSG打成2：2，以單場計已經是不錯的戰績。

法蘭克上場後，今仗改踢三中堅陣式，這名丹麥籍主帥表示早前對拜仁慕尼黑後已決定採取不同的戰術，「我們的對手是PSG，必須有點特別的策略，如今以醫學術語來說，就是：『手術成功但病人死了』，我們非常接近成功。」

熱刺主帥賽後對失冠感無奈。（路透社）

巴黎聖日耳門主帥安歷基賽後盛讚熱刺表現，「我認為熱刺比我們更值得勝仗，他們的狀態比我們更佳，感覺就像他們已開操6星期，而我們只練了6日，但有時足球就是不太公平。」安歷基表示PSG末段有點幸運成份，因為眾將不放棄的精神才有機會追平。