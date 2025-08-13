足球轉會︱伊沙克仍想投利物浦　「決意不再為紐卡素上陣」

紐卡素前鋒伊沙克（Alexander Isak）的轉會鬧劇，並未隨球會班主沙特阿拉伯主權基金拒絕放行落幕，這位瑞典前鋒態度強硬，一心要在今夏離開紐卡素，轉投利物浦。《The Athletic》報道宣稱，25歲的伊沙克「堅決不會再為紐卡素上陣」 （adamant he will never represent Newcastle again）。



伊沙克。（Getty Images）

紐卡素與伊沙克反面來龍去脈

紐卡素一直視伊沙克為非賣品，可是雙方關係傳聞在球會未按承諾為他加薪後漸行遠，他向會方尋求離隊的可能。利物浦8月1日開出1.1億英鎊企圖收購，惟紐卡素即時拒絕。之後紐卡素嘗試斟介高大中鋒，艾傑迪基（Hugo Ekitike）選擇加盟利物浦，之後再追逐錫斯高（Benjamin Šeško），斯洛文尼亞國腳寧願轉投今季沒有歐洲賽資格的曼聯，亦拒絕了紐卡素。

紐卡素找不到替代人選，班主取態強硬，為免權威受挑戰，向伊沙克表明不會讓他今夏離隊，據聞令伊沙克非常憤怒。事實上，今夏伊沙克曾以「大腿受傷」為由，沒有隨隊到亞洲踢熱身賽，一度回皇家蘇斯達操練，至今周才回紐卡素獨自訓練。之後有消息指，伊沙克其實根本沒有受傷。雙方關係因轉會一事決裂，當紐卡素大軍返回英國，主帥賀維未讓他加入操練，甚至無份參與球隊職球員與家屬的BBQ聯誼活動。賀維態度強硬，他與球隊都在等待伊沙克道歉。

伊沙克回到紐卡素獨自操練。（Ｘ）

仍決心今夏轉投利物浦

一場風波並未隨他留隊落幕，伊沙克的態度堅決，《The Athletic》以至英國廣播公司（BBC）均指，他仍「決心」想在9月1日轉會窗關上前加盟利物浦。

伊沙克與紐卡素的紛爭，預料他不會在開鑼戰紐卡素對維拉上陣。他跟紐卡素尚餘3年合約，與球會對着幹雙方都是輸家，而當他「堅決不會再為紐卡素上陣」 ，到底可以如何解決？上季伊沙克為紐卡素在各項賽事上陣42次，攻入27球，連續兩季成為球隊神射手。