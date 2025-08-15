世界足球峰會9.3至4日香港舉行　泰利里奧費迪南佩奧爾卡比路出席

世界足球峰會（World Football Summit）將於2025年9月3至4日首次在香港舉行，全球逾4000名專業體育業界人士、足球名宿、投資者、及創新科技企業，將探討全球足球產業化發展的各個機會。

預料今次香港站峰會，將成為推動亞洲足球產業生態的重要催化劑，有助進一步鞏固香港作為國際體育盛事之都的角色，並啟發青少年參與運動，促進亞洲及全球的跨界別合作。



今次足球峰會香港站將有多位世界頂級的足球名宿、業界領袖。已確定出席的嘉賓包括：

國際足協（FIFA）裁判委員會主席哥連拿 （Pierluigi Collina） 、香港足總主席霍啟山、FIFA商務總監基爾（Romy Gai）、亞洲足協秘書長Datuk Seri Windsor John、啟德體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey）、西甲主席泰巴斯（Javier Tebas） 、歐洲足協社會及環境可持續發展執行董事Michele Uva、亞洲足協女子亞洲盃營運總監Sarah Walsh等。

意大利名帥卡比路將於9月到港出席世界足球峰會香港站。（Getty Images）

名宿方面，則包括卡比路（Fabio Capello）、里奧費迪南（Rio Ferdinand）、佩奧爾（Carles Puyol）、蘇加（Davor Šuker）、泰利（ John Terry）。與此同時，來自巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、多蒙特、祖雲達斯、熱刺、車路士、西甲聯賽 、意甲聯賽 、韓職聯 、中國足球機構 ，以及本地球會傑志及港會等代表參與。

英格蘭名宿泰利將於9月到港出席世界足球峰會香港站。（Getty Images）

峰會亦將重點展示香港足球總會的青少年發展計劃，彰顯雙方共同致力培育香港下一代足球員的願景。為期兩天的會議將涵蓋多個議題，包括國際拓展、亞洲在全球足球的影響力、青少年及基層發展、數碼轉型、投資與商業增長策略、科技與人工智能應用、可持續發展及社區影響等。

著名退休球證哥連拿將於9月到港出席世界足球峰會香港站。（Getty Images）

香港足球總會主席霍啟山表示：「能夠在香港舉辦首屆世界足球峰會，我們感到非常自豪。這是向世界展示香港作為亞洲足球重要樞紐的機會，同時讓本地足球社群與國際舞台緊密連繫。」

自2016年創辦以來，世界足球峰會已在歐洲、中東、亞洲及美洲匯聚了全球最具影響力的足球領袖。世界足球峰會香港站同時舉辦供大眾參與的足球嘉年華，內容包括球會及品牌展覽、技巧挑戰賽、街頭足球風格小型賽事、限量版官方紀念品，以及與足球名宿進行的現場座談會。場館內多個互動環節將為各年齡層球迷帶來難忘體驗。

門票現已於Klook發售：單日票港幣185元、兩日通行票港幣299元。