桌球｜尼爾羅拔臣險勝奧蘇利雲 奪沙特大師賽冠軍
撰文：威廉神
沙特桌球大師賽決賽上演「新香港人」對決，尼爾羅拔臣（Neil Robertson）與「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）鬥足19局，最終由羅拔臣以10：9險勝，捧走冠軍獎盃兼獎金50萬鎊。
羅拔臣在首節打得順風順水，早早領先至6：2，比賽重開後再憑一杆97度拉開至7：2。不過奧蘇利雲隨即展開反撲，轟出職業生涯第1300次破百的139度，再連續打97度與89度，瞬間追成5：7，之後奧蘇多贏兩局，扳平7：7。羅拔臣頂住壓力以75度贏回一局，但奧蘇利雲再連下兩城，反先9：8，離冠軍僅一步之遙。關鍵時刻，羅拔臣憑一杆101度將比賽帶入決勝局，終再以另一杆101度完成絕地反擊，最終以10：9封王。
現年43歲的羅拔臣形容這是生涯最重要勝仗之一：「無法用言語解釋這個冠軍的意義。去年我一度跌出世界前20，如今能打敗Ronnie，證明永不言棄的重要。我希望這故事能啟發年輕球手，重點不是跌得多深，而是反彈得多高。」
落敗的奧蘇利雲雖錯失個人第42個排名賽冠軍，但仍獲20萬英鎊亞軍獎金，加上「147滿分獎金」及分紅，合共袋走38萬鎊，同樣滿載而歸。
