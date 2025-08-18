韓國前鋒曹圭成448日後復出　昔日人氣王　手術併發症險斷送生涯

還有多少人記得曹圭成（Cho Gue-sung）這個名字？2022年卡塔爾世界盃，他憑分組賽對加納梅開二度，俊朗外貌的他一夜之間成為全球熱話。短短數周內，他的Instagram追隨者由2萬暴升至超過250萬，被譽為「人氣王」、「亞洲空霸」。

然而兩年多後的今天，他再度回到球場，卻已換上另一種面貌──經過傷病折磨後的沉實與堅韌，讓當日的童話故事添上一份現實色彩。



曹圭成在2022年世界盃一戰成名。（Getty Images/資料圖片）

曹圭成本來只是韓國隊的後備前鋒，卻憑對加納一戰爆發，一躍成為新世代的「人氣王」。當時24歲的他滿懷夢想，直言渴望外流歐洲，挑戰更高層次的舞台。夢想很快成真，2023年夏天，他加盟丹麥超聯球隊米迪蘭特（FC Midtjylland），在2023/24球季上陣30場，交出12球2助攻，並助球隊奪得聯賽冠軍。一切看似很美好，但是命運無常。

2024年6月，他因膝傷動刀，隨後赴意大利再次進行手術，卻在輸血過程中出現血液感染，導致嚴重併發症。父親坦言，那段時間「他幾乎無法運動」，身體狀況跌至谷底。這位昔日偶像足足缺席448日賽事，Instagram追隨者亦由高峰回落至約169萬，外界對他的記憶逐漸淡去。

曹圭成事隔448日重返賽場。（米迪蘭特Facebook）

然而，曹圭成沒有放棄。經過漫長而艱辛的康復，他終於在昨日（17日）丹麥超聯對維積利一戰復出，外形與當日相比幾乎是另一個人。雖然只是末段後備入替，但仍參與了鎖定2：0勝局的攻勢。他再次感受到踏上球場的喜悅，完場後在球迷面前震臂歡呼：「超過一年沒有比賽，今天能回來，對我意義重大。那段時間很艱難，但我終於回來了。」