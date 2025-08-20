西甲｜皇家馬德里小勝　沙比阿朗素稱洛迪高「齋坐」屬個人決定

皇家馬德里今季西甲首戰旗開得勝，憑麥巴比的十二碼，在班拿貝主場小勝奧沙辛拿。不過賽後焦點卻落在巴西前鋒洛迪高（Rodrygo）身上 —— 這位24歲翼鋒全場未獲上陣機會，只能90分鐘在後備席上做觀眾，繼續引發外界對其未來的關注。



主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）賽後被追問原因時，只是簡單回應：「洛迪高？沒發生任何事，我當然有把他計劃在內。這只是一場比賽，（不派上場）這是我的決定。」不過阿朗素自接掌皇馬以來，洛迪高在8場比賽中只有1次獲正選上陣，上陣時間合共僅得121分鐘，難怪傳媒與球迷都關注他在球隊新體系中的定位。

皇馬主帥沙比阿朗素。（Getty Images）

有報道指，英超多間豪門如利物浦、阿仙奴及曼城均正在關注洛迪高的動向。雖然他本人暫時仍希望在皇馬爭取正選位置，但外界普遍認為，若長期遭冷落，或會動搖其留隊的決心。

比賽方面，皇馬憑麥巴比在51分鐘博得十二碼並親自操刀射入，全取三分，為新賽季取得好開始。至於今夏由利物浦加盟的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）則迎來西甲地標戰，他於68分鐘被換出時獲主場球迷起立鼓掌。