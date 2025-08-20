沙特超級盃︱吉達艾阿里大勝入決賽　氣氛冷清官方仍稱兩萬人入場

賽事今屆移師香港舉行，首場比賽在C朗拿度亮相下，獲30653名球迷入場；但周三（20日）舉行的另一場準決賽，吉達艾阿里鬥艾卡迪沙，即使現場所見氣氛相對冷清，大會仍指入場人數超過兩萬。



沙特超級盃另一場準決賽，由應屆亞冠精英盃盟主吉達艾阿里對沙特聯賽殿軍艾卡迪沙。雖然兩隊正選球員包括前賓福特射手艾雲東尼、前曼城翼鋒馬列斯、前車路士守門員艾度亞文迪、前皇馬後衛拿祖費蘭迪斯等球星，但不論賽前球場外的加路連山道、傳媒中心，或是場內觀眾席，都明顯比昨日有C朗坐鎮時冷清得多。高、低層看台不少段落都有大量空櫈，只靠北看台數十名吉達艾阿里「死忠」的阿拉伯歌曲帶動氣氛。

數十名吉達艾阿里「死忠」帶動現場氣氛。（梁鵬威攝）

今場戰況比想像中刺激，開賽僅9分鐘，艾卡迪沙率先由前阿特蘭大球員列迪古頭槌破門領先，但3分鐘後，效力過AC米蘭和巴塞隆拿的中場基斯爾（Franck Kessié）乘門前混戰抽入。

戰至25分鐘，球證透過VAR改判，吉達艾阿里獲得十二碼，並由艾雲東尼操刀射入；6分鐘後吉達艾阿里一次反擊，馬列斯插花再落底傳中，由遠柱的米洛特（Enzo Millot）頂成3：1。

艾雲東尼上半場不乏埋門機會。（梁鵬威攝）

艾卡迪沙半場前更有巴亞（Christopher Bonsu Baah）因踢中對手中堅伊賓尼斯（Roger Ibañez）而被逐。吉達艾阿里把握上半場長達10分鐘的補時，再由基斯爾接應馬列斯傳中頂入，拋開比數至4：1。

基斯爾上半場梅開二度。（梁鵬威攝）

吉達艾阿里球員能力本身已在對手之上，加上人數佔優，即使收慢節奏，換邊後仍毫無懸念地主導比賽。61分鐘拿祖費蘭迪斯擺烏龍，吉達艾阿里領先至5：1，但球隊錯失入球機會，坐在記者席旁的技術分析人員依然激動到拍枱。最終吉達艾阿里以5：1輕取艾卡迪沙，打入周六（23日）晚的決賽，在香港大球場對艾納斯爭冠。

值得一提，雖然場內空櫈處處，大會公布今場獲20156位球迷入場，相比起昨日C朗領艾納斯鬥伊蒂哈德的墟冚場面，今場「竟然」只少了約10000名球迷。有傳媒在公關開設的即時通訊群組中質疑入場人數，直指假如官方數字高達兩萬人，便應該有17000名球迷沒有出席，因場內所見的觀眾人數只得約4000，認為官方數字太「慷慨」。

沙特超級盃自2022年增至4支參賽球隊後，亦曾於2023年在沙特以外的阿聯酋舉辦，當時有C朗出戰的準決賽，有近34000人入場，另一場四強僅獲約9000名球迷觀戰。

現場空位甚多。（梁鵬威攝）

吉達艾阿里主帥查斯素（Matthias Jaissle）稱，受邀到港參賽是榮幸，球迷值得觀看如此精彩的比賽，被問到今日現場氣氛冷清，他指能夠在眾多球迷面前比賽、有全場爆滿的氣氛固然是最好，雖然今日情況未如理想，但自己仍十分享受，坦言在香港受到溫暖的接待。談到決賽，查斯素稱目標明確，「雖然今天大勝而回，但我是個務實的人，3日後又有比賽，如果落敗了，大家對我們又會有不一樣的看法，所以我一定想贏。」