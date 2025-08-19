英超︱列斯聯爭議12碼挫愛華頓　莫耶斯不忿：球證有很多差勁判決

英超開鑼首周最後一戰，由今季重返頂級聯賽的列斯聯在主場艾蘭路迎戰愛華頓，雙方戰至比賽末段靠一個12碼分出勝負，可是引來愛華頓領隊莫耶斯極度不滿，「球證開季有個差勁周末」，認為英超新一季球證執法上已有很多問題判決。



莫耶斯不滿英超球證判決。（路透社）

列斯聯「爭議12碼」小勝愛華頓

艾蘭路球場的威力不小，法基領軍重返英超的列斯聯，全場有21次射門，愛華頓只得7次，控球、傳送等各項數據亦一致佔優。不過列斯聯把握力未見突出，直到84分鐘尼史達治（Anton Stach）的勁射省中達高斯基（James Tarkowski），這位愛華頓守將即使將雙手貼實身軀，球證卡雲拿（Chris Kavanagh）仍直指12碼點。

尼美查美查（Lukas Nmecha）操刀中鵠，列斯聯就憑這入球1：0小勝。比賽一完，愛華頓主帥莫耶斯立即跟主球證卡雲拿理論，莫斯斯隨後向傳媒大發牢騷，「明顯地我會說那並非12碼，我相信它不是12碼。我看着球證，他好像完全跟判決無關，交由VAR決定，我不知還有什麼好說。」

愛華頓主帥莫耶斯立即跟主球證卡雲拿理論。（路透社）

莫耶斯：「英超開季球證已有個差勁周末」

「我真的認為，開鑼第一周球證有個差勁周末，已經有很多（差勁）判決，今晚的只是另一次。」莫耶斯憤憤不平，「條例理應是：假如球員雙手向下保持在身軀（那便不是12碼），他（達高斯基）甚至嘗試將手收向背後」，「皮球在飛行途中甚至改變了方向，球員是可以阻擋它的，達高斯基的確嘗試傾向皮球一方，所以我們只好接受。」

他同時批評，「周五晚（利物浦對般尼茅夫）那記手球遠較今晚這球更明顯，但並無判罰。」

達高斯基嘗試向球證解釋「波打手」。（Getty Images）

達高斯基：「球證跟我說那不是12碼」

史達治的勁射，先省中達斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）改變方向，繼而才再打中達高斯基的左臂，與此同時，達高斯基的手臂當時正處於「自然位置」，他並無伸手阻擋皮球，但整個身體的確傾向了皮球一方。

達高斯基賽後稱，「那不是12碼，球證鳴笛後我相當有信心它會被推翻。我問球證：『假如我的手臂貼在身旁，而事實亦是如此，那是否12碼？』他回答我：『不是』。」

基亞利殊後備為愛華頓上陣19分鐘。（路透社）

等待正確時機運用基亞利殊

莫耶斯承認，愛華頓今場的表現不值得分，從曼城加盟的新兵基亞利殊後備上陣19分鐘，未能為新東家改寫戰局。

莫耶斯說，「基亞利殊訓練得很好，我只想等待合適時間讓他入場，而不是太快已對他期望太高。他很少連續2場、3場上陣，所以我們需要在正確的時間才放他入場。」