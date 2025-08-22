C朗操練熱身亦不忘插花　沙特傳媒帶兒子「闖關」追星終被趕

C朗拿度與沙特球隊艾納斯周一（18日）於九龍塘聯校運動中心作沙特超級盃決賽前最後一課操練。

C朗練習時神情輕鬆，熱身也不忘插花；現場一度有沙特記者嘗試帶兒子「闖關」追星，最終被趕離球場。



艾納斯的官方練習開放傳媒拍攝15分鐘，艾納斯繼續嚴格執行規例，要求記者不能在正式開始前拍攝，但現場部份沙特傳媒在連番提醒下都沒有遵從，高舉手機影相甚至拍片。

在練習開始前，更有沙特記者嘗試帶兒子「闖關」，其小朋友一度獲放行入球場，但因明顯並非傳媒，亦太過高調地拿着球衣，最終被趕離球場。

有沙特傳媒帶兒子闖關追星。（袁志浩攝）

C朗在操練前已用阻力帶在場邊鬆展，他把阻力帶套在兩腳腳脛，一邊向前慢跑一邊插花；他之後與隊友玩馬騮搶球，也忍不住插花騙過隊友。

C朗參與賽前操練。（廖雁雄攝）

C朗步出球場初時只與波索域交流，面帶笑容地剔波，神情相當輕鬆，之後更有祖奧菲歷斯等隊友加入。這位球星也甚有「鏡頭欲」，即使背向傳媒所在的看台，拉筋時也故意360度自轉，好讓傳媒拍攝。

C朗。（廖雁雄攝）

而在開放予傳媒拍攝的時段完結後，艾納斯職員再度前往附近教學大樓，阻止學生或途人用手機遠距離拍攝操練，有人自備望遠鏡「睇波」，同樣被職員阻止。有人因手持專業相機拍攝，相機一度被艾納斯職員沒收。