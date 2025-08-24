全運保齡球｜港隊主場無緣獎牌留憾　意想不到獲熱烈支持

第十五屆粵港澳全運會群眾項目保齡球最後一日在啟德體育園保齡球中心Top Bowl上演，香港隊力爭登上團體賽頒獎台，經過五人隊際賽後，香港男、女子隊同樣未能登上頒獎台。



全運保齡球｜港隊個人賽無緣獎牌 眾將嘆球道與練習截然不同

全運會保齡球經過首兩日，分別決出個人賽及雙人賽獎牌，最後一日以「貝克賽」形式上演五人隊際賽，5名球手分成1至5號，按照次序各打一格，而五人隊際賽加上前兩日的成績總分，決出最後一面團體獎牌。經過兩日，香港男子隊以8385分暫列第5位，落後第3位的湖北43分；女子隊則獲7705分。

香港男子隊最後一天力爭獎牌。（廖雁雄攝）

即使五人隊際賽不設獎牌，但成績影響團體最終排名，香港男子隊由謝仲賢擔任1號，謝樂生、黃子維分別是2號、3號，昨日出戰雙人賽的甘兆麟與麥卓賢則是4號及5號，而女子隊1至5號的順序為梁芝榕﹑李詠茵﹑吳紫燕﹑陳淑嫻、譚舜而。

五人隊際賽共打18局，上、下午兩節各打9局。主場出擊的香港隊聲勢當然不輸蝕，球道後聚集不少港隊支持者，每次港隊打出全中後，都會高呼「香港加油！」戰畢頭9局後，港隊男子隊以1769分暫列第6，團體總成績續居第5位，落後湖北隊74分，男子隊最終打出3503分，隊際賽列第7名，結果以總分11888分列第5名，距離第3位的四川隊140分；女子隊在隊際賽獲得3273分，以10978分排第9名。

香港男、女子隊未能在主場登上頒獎台。（趙子晉攝）

保齡球今屆首度被納入全運會成為群眾項目之一，雖然香港隊未能在主場獲獎，但香港球迷的熱烈支持亦是她們意想不到，「我們從沒想過早上9時已有觀眾排隊入場，大家都非常賣力地打氣，而之前搶飛也是很不容易，就像搶買演唱會一樣，想不到原來大家都很喜歡看保齡球。」港隊女將李詠茵說。

保齡球來屆會否留在全運會仍是未知之數，香港隊未能把握機會踏上頒獎台，李詠茵坦言難免有遺憾，「今屆（全運保齡球）是第一屆，亦有可能是最後一屆，大家都希望可以把握機會獲獎，但我們的期望與現實有落差，當然有遺憾。經過今次全運後，我們對保齡球的熱誠全回來了，就像7年前效力香港隊時一樣，即使成績未如理想，但依然留下美好回憶。」

港隊女將李詠茵坦言想不到香港球迷對保齡球的熱愛。（廖雁雄攝）

星期日的啟德保齡球中心十分熱鬧，在香港隊球道後方總有一群球迷聚集，男子隊的麥卓賢指球迷的支持令他更放鬆，隊友甘兆麟則獲得家人、同事的支持更有推動力，「我太太、女兒、媽媽、公司同事等都有到場，當我打完全中後，一轉身看到他們在歡呼的時候，我更想打好一點。」

甘兆麟獲家人、同事支持，打得特別落力。（趙子晉攝）

甘兆麟續說，原本想在隊際賽收復失地，可惜事與願違，他指其他省隊也有不少冠軍級人馬，難度不低，「即使內地不少打『飛碟球』的球手，今次（團體賽）的冠、亞軍，廣西的杜建超、湖北的王鴻波都是世界冠軍，他們具備一定實力，加上我自己都一段時間沒有打大賽，經驗都要吸收更多。」甘兆麟希望4年後保齡球若果留在全運的話，亦希望以原班人馬出戰。

甘兆麟。（趙子晉攝）

中國香港保齡球總會主席劉掌珠賽後見記者，啟德場被指冷氣太凍，「珠姐」直言過去兩次在啟德舉辦的世界性賽事，與今次氣溫相同，因為需要保持球道上的油不要融掉。珠姐續說，內地球手主要打「飛碟球」，對香港球手有點不習慣，她希望球手們未來更快適應。