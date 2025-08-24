曹星如再現神奇　復出第一戰即在第5回合擊倒對手︱拳擊

曹星如（Rex Tso）時隔8年重返職業擂台，赴馬尼拉鬥菲律賓拳手Vergilio Silvano。在6回合的賽事，第5回合已技術擊倒對手，復出第一戰旗開得勝。



曹星如復出職業擂台，在馬尼拉鬥菲律賓拳手Vergilio Silvano。（截圖）

曹星如時隔8年重返職業擂台 赴馬尼拉鬥菲律賓拳手

曹星如自2017年擊敗日本的河野公平﹑錄得職業生涯22連勝後，暫別職業拳壇，其後轉戰業餘拳擊。闊別8年再戰職業擂台，在菲律賓與主場的前世界拳王挑戰者Vergilio Silvano交手。

Rex早前在菲律賓進行兩星期集訓，特意找來與對手身形相若的拳手備戰，日前公開操練時狀態不俗。今場賽事打6回合，頭兩回合雙方以試探性質為主，到第3回合兩位拳手加強進攻，互有搏拳，第4回合餘下12秒，曹星如一記重拳擊中Silvano，這位菲律賓拳手看來暈一暈，但很快回復笑容，笑一笑繼續作賽。

曹星如復出首仗即擊倒對手旗開得勝。（公關提供）

第5回合擊倒對手 賽後哭成淚人

然而到第5回合，Rex一記重拳將Silvano擊倒，一度未能站起，拳證隨即宣布賽事終止，判曹星如獲勝。時隔8年重返職業擂台，曹星如延續勝仗，取得職業生涯第23勝。

當賽事終止，曹星如得悉獲勝一刻，立即激動得哭成淚人，團隊成員擁抱安慰。直播旁述員亦高呼：「曹星如回來了，神奇小子回來了！」現場亦有不少香港人特別到當地為曹星如打氣，在現場司儀帶動下，用廣東話大叫：「曹星如，曹星如」。

轉戰業餘拳擊時，曹星如曾經出戰杭州亞運。（資料圖片／楊宇翹攝）

曹星如早前宣布回歸國際職業拳壇，與拳擊推廣機構 Elorde UKC Promotions簽下一年3場職業賽的合約，今日在馬尼拉鬥菲律賓拳手Vergilio Silvano，相隔8年再登職業擂台，力爭延續生涯22連勝的不敗紀錄。

有別於以往的職業賽，曹星如今場只打6回合。賽事原定在傍晚6時上演，但最終提早在未到5時便開賽，Rex未受影響，闊別職業擂台多年，表現依然維持水準，期待這位38歲香港拳手，延續傳奇新一頁。