全運保齡球啟德上演　四川球迷專誠來港打氣　對場館讚不絕口

第十五屆粵港澳全運會在11月正式開幕，今日（22日）在啟德體育園的保齡球中心上演保齡球群眾項目，是首項在香港舉行的全運會賽事。首日賽事在早上9時開賽，來自四川的打氣團已到場，為同鄉打氣，他們亦對啟德的場館讚不絕口。



全運保齡球在啟德體育園保齡球中心一連三日上演。（趙子晉攝）

粵港澳全運會正式開幕前，群眾項目率先在各地進行，而首次成為全運會群眾項目的保齡球，一連三日在啟德體育園保齡球中心Top Bowl上演，在啟德港鐵站外已有不少標示及義工，指示球迷們到達場地。

全運會保齡球首日決出男、女子個人賽冠軍，所有參賽球手各打6局，賽事分成早、午、晚三節，分數最高者勝出。香港隊今早先由黃子維及吳紫燕打頭陣，暫時分別排男、女子組的第5及第10位。

黃子維。（趙子晉攝）

吳紫燕。（趙子晉攝）

賽事今早9時開賽，啟德保齡球中心已佈滿球員及工作人員，十分熱鬧，手持「四川隊，全場最帥」橫幅的四川打氣團早在8時半到場，當四川球員打出全中，他們即報以歡呼聲。

來自四川成都的打氣團落力地打氣。（趙子晉攝）

顏小姐是4名從成都來港的啦啦隊之一，從周三（20號）到港直至比賽結束。顏小姐是保齡球球迷，以前也打過保齡球，而且四川隊很多都是她的朋友，多年來跟隨四川隊南征北討，保齡球首次納入全運會群眾項目，當然要來港感受氣氛，「畢竟是首屆全運會有保齡球，很想感受一下，香港的場地設施、裝修都很全面，十分舒服。」她指內地保齡球人口愈來愈多，如今納入全運會對這運動是好事。

顏小姐。（趙子晉攝）

年僅10歲的寛妹，同樣手持橫幅，努力為四川隊打氣，她已經是第4次來香港，而她最喜歡的運動員就是周游，即是她媽媽。周游一家三口訪港出戰，她對啟德場館讚不絕口，「我隨四川隊在7月來過（啟德），當我們初來到時，大家都嘩了一聲，大家都很喜歡這個場地。這裏的環境、球道維護、溫度維持都十分好，我認為這是天花板級別的場館，是中國內最好的，希望未來再有機會來比賽。」

周游希望在家人、支持者的面前，勇敢地打出自己水平，盡力做到女兒的三甲期望。