全運保齡球｜港隊個人賽無緣獎牌　眾將嘆球道與練習截然不同

啟德體育園保齡球中心今日（22日）上演第十五屆粵港澳全運會群眾項目保齡球，主場出擊的香港隊以強陣參賽，當中不乏前港隊成員，派出5男5女爭奪單人賽冠軍殊榮，惟港將首日與獎牌無緣。

曾經在2017年贏得男子三人賽世界冠軍的麥卓賢對飄忽的球道狀況感無奈，花了不少時間適應球道，整場賽事未能發揮而感洩氣。



全運保齡球在啟德體育園保齡球中心一連三日上演。（趙子晉攝）

全運保齡球啟德上演 四川球迷專誠來港打氣 對場館讚不絕口

香港是粵港澳全運會其中一個主辦地方，群眾項目保齡球是首個在香港上演的全運項目，全職保齡球手並不能參加選拔。經過甄選賽後，香港隊決出5男5女代表，大部分是前港隊成員，10名港將一同在啟德體育園保齡球中心Top Bowl參加個人賽。

文體旅局局長羅淑佩到場，在全運會統籌辦主任楊德強及香港保總主席劉掌珠陪同下欣賞賽事。（梁鵬威攝）

今次全運保齡球個人賽男、女子組各有84人參賽，分成早、午、晚三節，球手們各打6局，分數最高者勝出。2017年曾贏得男子三人賽世界冠軍的麥卓賢（Michael），無疑是港隊的獎牌希望，他在第二節登場，與隊友甘兆麟一同出戰。麥卓賢首局得分未能突破200，緊接三局打出200分以上，惟最後兩局未能延續強勢，結果以總分1233分完成賽事，3分之差落後首節亮相的隊友黃子維，兩節後暫列第10位，篤定無緣頒獎台。

前三人賽世界冠軍麥卓賢出戰個人賽，無緣頒獎台。（梁鵬威攝）

麥卓賢直言啟德球道變化大，與訓練時落差甚大，令他們難以適應，「今日熱身時已發覺球道與練習相差很遠，我們花了很長時間尋找最佳的波面、位置等，當感覺好一點點時，突然間球道又變化了，整場賽事都不能發揮最好，尤其是打兩、三球全中又斷，不斷重覆又重覆，確實有點洩氣。」

麥卓賢以「捱打」形容今場，表示在這個球道難以打出超高分：「平時比賽難以看到250、260分的高分，今次大部分球手也是200（分）頭，230、240分已經是很突出，可能平均220分左右就贏冠軍。」

球道瞬息萬變，麥卓賢直至賽事結束後仍感困擾，他無奈地說：「我一直在想為何這球道如此難打，像是停滯在洞裏，一直走不出來。」

麥卓賢指啟德的球道難以打出高分。（梁鵬威攝）

甘兆麟同樣受球道所「逼害」，第一局與第六局的分數最高，中間4局十分迷失，「我在第一局連打6個全中後，球道突然變得截然不同，（打全中）位置都沒有了，又要重頭適應，感覺像是我只打了頭、尾兩局一樣。」

甘兆麟續指，球道變化大有不同原因，場館氣溫、濕度外，與球手的線路也有莫大關係，「當我們練習時，同場都沒有其他打『飛碟球』的選手，當時實在難以估計球道的變化，而我們今日花了兩局時間摸索。」

甘兆麟指內地球手偏向打「飛碟球」，對球道線路有影響。（梁鵬威攝）

港隊女將李詠茵與甘兆麟有類似的看法，與她以往出外比賽有分別，「過往我們代表香港隊外出比賽，外國選手與我們的球路相似，反而在內地球手比賽時，較多球手打『飛碟球』，香港球手反而變了小眾，我們連例子都沒有太多可以參考。」

港隊在首日個人賽無緣頒獎台，明天轉戰雙人賽再衝擊獎牌，雙人賽球道將改用「長油」，甘兆麟擔心再次重演今日的困局，「我都擔心球道與練習時天淵之別，所有我們預想的戰術、部署都會化為烏有。」甘兆麟希望明天球道狀況有改善，並好好享受賽事。

李詠茵。（梁鵬威攝）

謝仲賢第二局打出全場單局的最高278分。（趙子晉攝）

全運會群眾項目保齡球單人賽最後名次



男子組

黃子維 第14 1236分

麥卓賢 第15 1233分

謝仲賢 第24 1205分

甘兆麟 第68 1112分

謝樂生 第69 1109分



女子組

譚舜而 第9 1198分

李詠茵 第34 1112分

吳紫燕 第38 1104分

陳淑嫻 第39 1102分

梁芝榕 第51 1075分

