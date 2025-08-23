英超｜曼城新門將查福特多次犯錯 熱刺作球淨勝兩球
撰文：陳智深
出版：更新：
英超周六上演Big 6對碰，由曼城主場迎戰熱刺。曼城派遣多名新兵及年輕小將上陣，連艾達臣、洛迪、貝拿度施華等人亦要屈居後備，後備席可謂非常豪華。
開賽後10分鐘，馬莫殊差一點乘柏度樸路犯錯不解圍搶得皮球，左路窄角度射門，不過皮球略門而過，熱刺差點失守。1分鐘後熱刺李察利臣差點截得查福特解圍不遠射門惜未能命中。
23分鐘，左閘艾洛利傷出，曼城以尼敦阿基入替。35分鐘班倫莊臣入波，熱刺領先1：0。上半場補時兩分鐘，查福特開龍門球與隊友互傳後又交失，被李察利臣截得皮球，輾轉交祖奧包連夏抽射入網，熱刺半場兩球領先。
下半場8分鐘，熱刺門將維卡里奧差點送大禮，不過曼城未能把握機會。1分鐘後，曼城以謝利美杜古及貝拿度施華入替馬莫殊及卓基。至75分鐘曼城再換入菲爾科頓加強攻勢。不過仍然破門乏力，最終熱刺作客擊敗曼城全取3分，開季兩連勝。
曼城正選陣容（4-2-3-1）
1 查福特
82 歷高利維斯、5 史東斯、3 魯賓戴亞斯、21 艾洛利
4 雷恩達斯、14 尼高干沙利斯
52 波普、10 卓基、7 馬莫殊
9 艾寧夏蘭特
後備：31 艾達臣摩拉斯、6 尼敦阿基、11 謝利美杜古、16 洛迪卡斯簡迪、20 貝拿度施華、27 馬菲奧斯紐尼斯、33 尼高奧萊利、45 古辛洛夫、47 菲爾科頓
熱刺正選陣容（4-3-3）
1 古里莫維卡里奧
23 柏度樸路、17 基斯甸羅美路、37 雲迪雲、24 迪積史賓斯
29 柏比沙亞、6 祖奧包連夏、30 賓坦古亞
20 古度斯、9 李察利臣、22 班倫莊臣
後備：31 堅斯基、4 奇雲丹素、11 馬菲斯泰爾、14 艾查格雷、15 貝治華、16 盧卡胡斯高域、19 蘇蘭基、28 威爾遜奧度拔、33 賓戴維斯
