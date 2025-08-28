曼聯聯賽盃出局　甘士比門將卻不快　敵軍主帥：他們方向正確

曼聯再度讓擁躉失望！英格蘭聯賽盃第二圈面對英乙兵甘士比，兩大新兵根夏﹑錫斯高正選披甲，30分鐘已落後兩球，即使後段追成2：2平手，卻在「馬拉松式」互射12碼以11：12告負，意外地次圈止步。

撲出根夏12碼的甘士比門將比姆（Christy Pym），賽後有點不是味兒，而主帥艾迪爾（David Artell）則指曼聯在阿莫林的帶領下，看到他們正向着正確方向邁進。



面對英乙的甘士比，曼聯派出錫斯高﹑根夏兩名新兵，加上阿密特迪亞路﹑明奈﹑馬古尼等球員正選披甲，上半場8分鐘連失兩球﹑30分鐘落後0：2，下半場後段才由麥比奧莫及哈利馬古尼各建一功，追成2：2平手，互射12碼階段決勝負，結果兩大新兵根夏及麥比奧莫齊齊宴客，意外聯賽盃次圈止步。

甘士比門將比姆在互射12碼時撲出根夏的射門，這名30歲門將賽後接受訪問，直言有點不是味兒，「我還未反應過來，我是曼聯球迷，心中有點生氣。」比姆換個角度看，經歷精彩的一個晚上，「這就是我們踢足球的原因」。

比姆賽後直言有點不愉快。（路透社）

甘士比主帥艾迪爾（David Artell）表示今仗是漫長的12碼大戰，同樣是一場心理的較量，他在互射12碼前指曼聯壓力更大，然而他說得沒有錯，艾迪爾說：「曼聯擁有難以置信的陣容﹑出色的領隊，他們正在正確的方向，你能看到的，但我們也有相當出色的團隊。」