港超聯︱東方新季「面對現實」　主帥盧比度：如打入前五會開心

港超聯周五（29日）晚開鑼，揭幕戰由東方對傑志，前者今（26日）始舉行開操儀式會見傳媒，透露在巴科爾離隊下，有望簽入日本中鋒頂替。



東方上季贏得足總盃與高級組銀牌，但王牌射手巴科爾轉投勁敵理文，新季增援包括西班牙籍中場加利安、前紐西蘭U20成員羅倫士、韓籍守將具滋龍、巴西籍翼鋒基華尼頓、姚浩明、劉君正與張廣然等，未見在正前鋒位置補強。

東方新季簽入多人，但暫未在正前鋒位置補強。（袁志浩攝）

東方體育會副主席游永強在開操儀式上指，在巴科爾離隊下，球隊打法略有改變，但透露會有新前鋒加盟；主帥盧比度就稱，新兵會是日本籍中鋒，據了解正效力於澳洲次級聯賽，最快有望於下周到港。盧比度說：「Noah（巴科爾）是獨一無二的，新兵會被人拿來跟巴科爾比較，但我們不會期望他能每季攻入30球，他只是來幫助球隊。」

東方仍有中鋒洛迪古斯。（袁志浩攝）

盧比度又提到，簽入姚浩明是因為自己會減少讓梁冠聰出任左閘位置，「對我而言他不再是左閘，他踢中場很出色」；而曾效力理文的翼鋒基華尼頓，盧比度深信他會有貢獻，「他很熟識港超，但他已經（即將踏入）35歲了，再不是28歲的球員，他很勤力，單對單很強。」

東方體育會副主席游永強（右二）領球隊拜神。（袁志浩攝）

雖然東方新季班費維持過千萬，但增兵規模不及爭標對手，游永強稱：「期望一定有，但也要面對現實，聯賽挑戰大，盃賽一場過更有可能，我們會全力以赴，目標依然是奪冠。」盧比度則明言，部份新兵無法趕及季前訓練，仍需時間適應，因此預料今季會十分艱難，「今季是我們力爭生存的一季，聯賽有前五已經很開心了」，去季他說過類似的言論，但球隊最終成為雙冠王。

東方主教練盧比度。（袁志浩攝）

此外東方還要應付亞冠二級聯賽戰線，同組對手分別是日本大阪飛腳，越南南定與泰國球會拉查布里。游永強指希望球員打出最好水準，用好波報答球迷，「亞冠是一個給年青球員發揮的好舞台，我們會給他們機會，能否爭取就在視乎他們的表現。」盧比度就期望球員繼續享受比賽，強調自己對賽果沒有任何壓力。

東方新季首場正式賽事會於周五晚上演，在旺角大球場對傑志，此役同是今季港超揭幕戰。