黃澤林首次激戰五盤憾負　搏盡無悔精神獲魯比夫盛讚｜美網

隨黃澤林（Coleman Wong）與俄羅斯的魯比夫（Andrey Rublev）激戰五盤下飲恨，他在美國網球公開賽的神奇之旅亦告一段落。Coleman在場上「搏盡無悔」的精神，感染球迷，連對手也盛讚，魯比夫指Coleman全場拚盡每一分，並透露早前在多倫多一同練習，當時更被Coleman擊潰。



黃澤林。（路透社）

黃澤林美網力戰五盤不敵魯比夫 首戰美網正賽32強作結

黃澤林在美網一再書寫香港網球歷史，成為史上首名打入大滿貫第三圈的香港球手，周六（30日）深夜力爭再進一步，挑戰15號種子、俄羅斯的魯比夫。

黃澤林迅即入局，首盤以6：2先下一城，向來性格火爆的魯比夫，一度Coleman出色的表現激發情緒，差點「掟拍」，當這名俄國球手調整後回復水準，黃澤林次盤負4：6。魯比夫愈打愈順，第三盤乘勢以6：3再取一盤。由領先變落後，即使黃澤林略見疲態仍沒有放棄，第四盤以6：4追成平手。美網是Coleman首次打五盤三勝的賽事，經驗無疑比對手差一點點，魯比夫決勝盤再取6：3，激戰3小時10分鐘後，Coleman不敵魯比夫32強止步，卻贏盡球迷的掌聲。

魯比夫一度陷苦戰，差點發脾氣。（路透社）

黃澤林在美網32強出局，仍可獲得23.7萬美元（約184萬港元）的獎金。Coleman在美網開始世界排名列173位，如今生涯首次打入大滿貫第三圈，分數上有不少進賬，相信世界排名將有大躍進。

黃澤林今仗開出25個Ace球。（路透社）

即使魯比夫順利晉級，這名俄國球手賽後直言今仗並不容易，「這是一場硬仗，他（黃澤林）發揮相當出色。他在場上毫無懼色，打得非常進取，我開局打得不太順，他氣勢一直壓着我，我每一分都需要拚盡去扭轉形勢，他直至最後一分也是搏盡，我很高興可以勝出今仗。」

魯比夫賽後更透露，二人早前在加拿大多倫多一同練波，被問及有否向Coleman提供建議，他笑言：「我沒有告訴他任何貼士，他在練習賽中擊潰了我，或者當時的表現給予他信心，令他今仗發揮超級好。」