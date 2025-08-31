亞洲東區女排賽｜中國隊反勝順利衛冕　台灣排球甜心大受歡迎

中國隊與中華台北在「亞洲東區女子排球錦標賽」決賽合演精彩一仗，結果中國女排以3：1反勝對手，順利衛冕。被稱為「排球甜心」的中華台北隊長廖苡任，場內場外大受歡迎，她感激香港球迷的支持，「就像回到自己主場一樣」。



（鄭子峰攝）

以21歲以下小將為骨幹的中國女排日前輕取香港隊，今日（31日）與中華台北爭奪冠軍，力爭衛冕亞洲東區女子排球錦標賽。被台媒稱為「排球甜心」的隊長廖苡任領軍，中華台北與中國不分上下，雙方多次互換領先，中華台北首局在「刁時」以26：24取勝，第二次中國女排以相同的26：24回敬一局。

第三局比分同樣緊咬，直至局末雙方得分梅花間竹，中國隊末段連取3分，以25：22反超前。中華台北在第四局未能延續氣勢，面對平均身高187厘米的中國隊，台灣隊強攻無果，中段已被拉開分差，結果以19：25再負一局，中華台北1：3遭中國隊逆轉，屈居亞軍。

中國女排反勝中華台北，順利衛冕亞洲東區女排賽。（鄭子峰攝）

中華台北與中國女排拉成均勢，隊長廖苡任賽後指球隊賽前也是以冠軍為目標，只是對手中國隊表現更優秀，「我們今天都已經全力以赴，防守也很積極並做得不錯，但中國隊的身高優勢太明顯，發揮同樣優秀。」

廖苡任。（鄭子峰攝）

這名28歲的台灣「排球甜心」在香港甚有人氣，無論在場上輸分，她臉上依然掛着笑容，伊館看台上不少應援紙牌寫上廖苡任的名字，在頒獎禮時不少工作人員找她簽名、合照「打卡」，她來者不拒。廖苡任感激香港球迷的熱烈支持，「很感謝香港球迷，每次來到香港比賽就像回到自己主場一樣，希望大家可以繼續支持我們。」

不少工作人員找廖苡任打卡。（趙子晉攝）

司職二傳手的廖苡任身高1.64米，對比隊友個子較小，她在去年8月曾外流日本、效力日本V聯賽，今年4月完成外流生涯，回到台灣繼續發展排球事業。廖苡任希望自己能夠鼓勵更多台灣的排球員追夢，「就連我這麼矮小的舉球員（二傳手）也可外流，我認為給予年青球手更多勇氣，叫她們不要害怕，外流時都要相信自己。」廖苡任同時希望台灣排球員不要輕易言棄，繼續熱愛排球。

（趙子晉攝）