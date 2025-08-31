亞洲東區女排賽｜港隊季軍戰負韓國　緊張求勝主場聲勢反變壓力

港隊女排在「亞洲東區女子排球錦標賽」與韓國隊力爭季軍，港隊上屆激戰五局下僅敗，今日（31日）希望報回一敗之仇，登上頒獎台，惟港隊眾將比較手緊，未能發揮最佳表現，結果以15：25、22：25、14：25落敗，以殿軍完成今屆賽事。香港隊主攻手詹穎琳賽後失望掉淚，自覺辜負入場支持的球迷。



香港女排在季軍戰登場鬥韓國。（鄭子峰攝）

經過4個賽日，亞洲東區女子排球錦標賽進入最後一日，決出三甲誰屬。四強戰不敵中國女排的香港隊，今日（31日）在頭場登場，與韓國隊爭季軍。香港隊由隊長余映姿、詹穎琳、梁雅貽、沈嵐、嚴泳妮、黃韻媛任正選。

港隊女排開局打出氣勢，詹詹中路重扣，邊線裁判認為出界，香港隊提出挑戰，翻查錄像確認得分，然後港隊攔網及直接發球得分，連贏3分，開局即掀起全場氣氛，韓國隊隨即叫暫停並立即調整。韓國取回氣勢，港隊一度落後5：8。詹穎琳接連發球及一傳失誤，暫時退下火線，其後港隊失誤次數增多，港隊落後至9：14，差距稍為拉開，詹穎琳局末入替，港隊仍以15：25先輸一局。

香港隊即使大部分時間落後，次局一度力追至1分落後。（鄭子峰攝）

香港隊換邊初段比分繼續緊咬韓國，港隊落後6：9時叫暫停，惟其後再拉開至7分。香港隊未有放棄，一度力追至16：17。港隊在來回球再度展示韌力，鄧心弦奮不顧身在場外救波，港隊再度收窄差距至1分、落後22：23，韓國即叫暫停打斷港隊氣勢，港隊以22：25，局數落後0：2。

在不容再失的第三局，香港隊初段打成4：4平手，惜其後同樣被韓國拉開比分，結果以14：25落敗。香港隊直落三局不敵韓國，最終以殿軍完成今年亞洲東區女排賽。

香港隊賽後與一眾總會成員合照。（鄭子峰攝）

香港隊主將詹穎琳今仗時有失誤，她當然對自己的發揮感不滿，賽後在伊館大堂看到一眾守候的支持者，「詹詹」不禁掉淚，她自覺表現辜負入場支持的朋友及球迷，「上年對這隊韓國隊時，我們打足5局飲恨，今場我們以贏波為目標，最終卻0：3吞敗，大家都沒有發揮得很好。我們之前在全國錦標賽抱輕鬆心態出戰，反而打得好，當回到主場時，氣氛是好好，但同時都有一定的壓力，畢竟球迷們也想看到贏波，未來要學習如何將大家的期待轉化為動力，而非壓力。」

詹穎琳今仗貢獻12分，是港隊得分最高的球員。（鄭子峰攝）

縱然今屆失望而回，詹穎琳認為亦有可取之處，「我們發揮得好的時候，無論面對任何球隊都有得打的，是對我們技術的一個肯定。」就算面對身高差一截的中國隊，港隊在防守上也有能力救得起她們的扣球，詹穎琳相信繼續訓練的話，來屆將會愈打愈好。

詹穎琳看到支持自己的朋友時不禁掉淚。（趙子晉攝）

詹穎琳早前外流回歸，繼續肩負領軍重任，詹詹直言對比兩年前「打到氣到斷」，如今不少隊友挺身而出，減輕了她的壓力，就如沈嵐，這名港隊副攻手，今屆賽事表現亮眼，在首戰對蒙古獨取30分，是港隊的主力得分點。

25歲的沈嵐第二次參加亞洲東區女排賽，今次在主場再披港隊球衣，自覺責任更大，直言在主場出戰的感覺與別不同，「很開心可以在香港主場打比賽，畢竟平時比賽都在海外，有機會主場出擊，讓親友入場支持，對我們是一個很大的鼓勵。」