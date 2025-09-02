英超轉會｜利物浦瘋狂夏窗豪花近5億歐元　壓線破紀錄簽伊沙克

今夏英超轉會窗非常瘋狂，列強狂擲重金擴軍，但到了夏窗截止的一天，主角還是利物浦。

紅軍在壓線前數小時以打破英超轉會費紀錄的1.44億歐元（或1.25億鎊），終於購得紐卡素中鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak），而今夏共豪洗4.84億歐元（或4.46億鎊），也打破了車路士保持的單一轉會窗花錢最多（4.345億鎊）的紀錄。不過，紅軍壓線的另一筆交易卻未能成事，水晶宮到最後一刻拒絕放走隊長馬克古希。



利物浦班主FSG向來審慎理財，雖然也曾高價購入中堅雲迪積克及門將艾利臣等，但前提是當年巨額賣了古天奴；上季紅軍更只簽了入基艾沙及門將馬馬達舒維利（再外借回華倫西亞），因此不少紅軍球迷向來都會揶揄老闆亨利寧願買遊艇也不願花錢買人，有時甚至為此高呼「FSG OUT」。

幾經波折，伊沙克終於成為利物浦球員。（Getty Images）

然而，今季「FSG OUT」的叫喊，卻變成了「FSG OUT…STANDING」的助威，皆因FSG今季竟然一反常態，在轉會市場出手豪爽，早在6月已以打破英超轉會費紀錄的1.25億歐元簽得利華古遜進攻中場域斯（Florian Wirtz）。由於阿歷山大阿諾特以自由身轉投皇家馬德里，左後衛羅拔臣又老化，FSG亦迅速簽下了謝利美費林邦及米路斯卻基斯作兩閘的接班人。

利物浦之後瞄準了伊沙克，但紐卡素拒不放人後，竟再度迅速搞定Plan B艾基迪基（Hugo Ekitike）；這名法國前鋒亦旋即成為球即戰力，聯賽首兩仗都有入球進帳。不過，紅軍並沒有放棄追逐伊沙克，而該瑞典中鋒亦一副非君不嫁的模樣，更罷操逼球隊放人。事件擾攘個多月後，紐卡素終於在截止日答應紅軍的破紀錄報價。

伊沙克將披上利物浦9號球衣。（Getty Images）

周一通過體測，趕及在截止前簽約的伊沙克，將穿上9號球衣，他在官網的首個訪問便說：「經歷一段漫長的旅程，（我）才來到這裏，但我非常高興能成為這支球隊、這個球會的一部分，以及它所代表的一切。我引以為傲，真的十分期待。」在國際賽期後，伊沙克有望對般尼的英超賽事首次為新東家上場，「是的，我也打算這樣（對般尼時扳甲）。不過，我在這個漫長的夏天沒有太多比賽，訓練也受限，所以我得先評估與分析自己的狀態，我可以貢獻多少？但肯定的是，我想盡快上場。」

伊沙克順利加盟，利物浦另一個壓線收購卻遇到阻滯，水晶宮在最後一刻拒絕放走隊長馬克古希，令這宗交易告吹。據報，水晶宮本身已接受了3500萬鎊的報價，而古希亦接受了體檢，並談妥個人條件，可是水晶宮最後未能簽入用以代替古希的白禮頓中堅伊戈祖利奧，因此在最後一刻拒絕放人。不過，古希明年便約滿，紅軍可以等到一月才出手，甚至到明年夏天古希隨時以自由身加盟也說不定。

利物浦未能壓線簽入水晶宮的馬克古希。（路透社）

利物浦2025年夏季轉會窗新兵



球員（前球會） 轉會費（歐元）

阿歷山大伊沙克（紐卡素）1.44億

域斯（利華古遜）1.25億

艾基迪基（法蘭克福）9500萬

米路斯卻基斯（般尼茅夫）4690萬

謝利美費林邦（利華古遜）4000萬

基奧雲尼里奧尼（帕爾馬）3100萬

總數 4.84億

