黃澤林獲邀戰UTS網球賽 下月啟德體藝館首演 一文睇清票價+賽程
撰文：趙子晉
出版：更新：
港將黃澤林（Coleman Wong）近期屢創佳績，今日（2日）宣布參加10月14至15日在啟德體育園體藝館進行的Ultimate Tennis Showdown（簡稱UTS）網球賽，與魯比夫﹑迪文奴亞等球手碰頭，門票即日起公開發售。
中國香港網球總會早前宣布，UTS網球賽將首度落戶香港，近期創下佳績的黃澤林亦會參賽，與張之臻﹑魯比夫﹑迪文路亞等球手在10月14至15日爭霸。首日賽事在晚上6時半起，進行4場八強賽；第二日將決出香港站冠軍誰屬，由下午5時起舉行兩場排名賽﹑四強賽及決賽，一共5場賽事。
UTS網球賽香港站一連兩日賽事，10月14日首日的票價由最平的380港元至最貴1380港元；10月15日的門票定價稍高，票價由港元480至1580不等，今次賽事另為全日制學生﹑60歲以上長者及輪椅人士設優惠票價。
UTS在2020年成立，過往曾在洛杉磯﹑紐約﹑法蘭克福等地舉行分站，今次來港舉辦分站，是他們首次移師亞洲，亦是今年的唯一亞洲分站。UTS有別於傳統的網球賽事，他們主張融合體育與娛樂，觀眾也是賽事的一部分，球迷們在比賽途中可以自由走動及歡呼。全場分為4個8分鐘小節，計分方法亦有所不同，球手贏一球就得1分，使球迷們更簡單易明。
UTS網球賽香港站
地點：啟德體育園體藝館
日期：2025年10月14至15日
詳細票價
10月14日：港元$380﹑$680﹑$980﹑$1380
10月15日：港元$480﹑$780﹑$1180﹑$1580
售票平台：快達票，即日發售
已公布參賽球手：黃澤林﹑魯比夫﹑迪文路亞﹑張之臻﹑基域奧斯﹑文錫﹑施雲度奴、馬查克
