黃澤林首度亮相Grandstand 美網第三大球場 緊密設計造就熱烈氣氛

黃澤林（Coleman）周六深夜撼15號種子、俄羅斯球手盧比夫，力爭16強席位，這場比賽將在Grandstand上演，是黃澤林首次亮相美網三大球場之一。
美網園區共有17個比賽球場及5個練習場，Grandstand是第三大球場，容納8125人。最大的主場館Arthur Ashe Stadium共有23771個座位，當然留給排名高的球手，如「一哥」冼拿和祖高域等，均在Arthur Ashe Stadium作賽。

黃澤林在球星雲集的美網並非焦點球手，頭兩圈對手高華捷域及禾頓也不是種子，所以兩場賽事分別於13號球場及10號球場舉行。

黃澤林需要觀眾打氣支持。（Getty Images）

美網園區共有22個比賽球場。4至16號球場較小型，13個球場合共容納12656名觀眾：
11號及12號球場：分別1704座位
7號球場：1494座位
5號球場：1148座位
10號及13號球場：分別1104座位
4號球場：1066座位
6號球場：1032座位
9號球場：624座位
14及15號球場：分別502座位
8及16號球場：分別336座位

Grandstand。（網上圖片）

來到第三圈（32強），16場男單賽事主要在四個主要球場及5號球場舉行，當中黃澤林鬥盧比夫的賽事，大會安排在Grandstand上演。現行的Grandstand於2016年啟用，取代了1978年落成的舊Grandstand。Grandstand共有8125個座位，由於「吞吐量」不及主場館Arthur Ashe Stadium及第二大場館Louis Armstrong Stadium，沒有那種宏偉的距離感，加上在Grandstand上演的戲碼多是黑馬及新星為主，所以比賽氣氛大都十分熱烈，歡呼聲震耳欲聾，整體備受球迷讚賞。

Arthur Ashe Stadium　23771座位
Louis Armstrong Stadium　1406座位
Grandstand　8125座位
17號球場　2800座位

Arthur Ashe Stadium（Getty Images）
