世界盃外圍賽｜英格蘭2：0挫安道爾　杜慈：絕對相信走在正確道路

英格蘭於世界盃歐洲區外圍賽K組迎戰安道爾，憑對手基斯坦加西亞（Christian Garcia）擺烏龍及迪格蘭賴斯（Declan Rice）頂入一球，在維拉公園以2：0取勝，繼續保持分組賽全勝。



主帥杜慈（Thomas Tuchel）賽後對球隊表現感到滿意，並強調自己對未來充滿信心：「我喜歡今場的表現，這是一場穩健的比賽。面對低位防守，我們創造了很多機會，只是轉化率不足。如果第二球來得更早，勝仗可能會更輕鬆。不過，球員的努力和態度值得肯定，這比6月對同一對手時有明顯進步。」

世界盃外圍賽 英格蘭2：0安道爾。（Getty Images）

雖然英格蘭今仗在數據上不如上一次交鋒，射門次數由20次減至11次、黃金機會由6次降至4次、禁區內觸球亦由52次下降至41次，但杜慈仍認為表現更理想。他解釋，進攻相關的統計數字雖然下滑，但整體節奏、能量及比賽掌控感比6月時更好。

杜慈上任後，英格蘭已在4場正式比賽全勝，攻入8球且保持零失球。他直言仍在摸索國際賽的特點，但強調：「我絕對相信我們走在正確的道路。我們會透過幾個集訓營去建立屬於自己的風格，並找出球員之間的化學反應。」

前英格蘭後衛厄遜（Matt Upson）則認為，今場比賽「沉悶」並非英格蘭之過，而是源於安道爾拒絕主動比賽：「這類比賽通常如此。如果第二球早些出現，結果或許是5：0，但比賽發展就是這樣。」