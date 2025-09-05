名宿雙紅會10.18啟德上演　首批球星名單公布　下周二優先訂票

由「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）及里奧費迪南（Rio Ferdinand）領軍的「雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽」，日前宣布將於今年10月18日在啟德主場館上演。這場名宿「雙紅會」今日（5日）公布首波球星名單及售票詳情。



啟德主場館10.18辦名宿雙紅會 謝拉特里奧費迪南領軍訪港

「雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽」(RED on RED: Gerrard 11 vs Rio 11) 日前公布將於10月18日下午5時在啟德主場館上演。主辦單位公布首波球星名單，由「神奇隊長」謝拉特帶領杜迪克（Jerzy Dudek）﹑貝加（Partik Berger）﹑懷斯（John Arne Riise）及史米沙（Vladimir Smicer）；里奧費迪南率領的曼聯名宿則有當年中堅拍檔維迪（Nemanja Vidić）﹑布朗（Wes Brown）﹑貝碧托夫（Dimitar Berbatov）﹑沙夏（Louis Saha）。

謝拉特將率領利物浦名宿出戰。（資料圖片／Getty Images）

今次名宿雙紅會票價相宜，分為4個票價，由港元$399至$999不等，主辦單位表明預留近2萬張500元以下的門票，讓更多球迷入場。門票在下周二（9日）中午12時，優先在多個平台開放訂票，而9月17日中午12時則在快達票公開發售。

雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽



地點：啟德體育園主場館

日期：2025年10月18日下午5時

詳細票價：

A類：港元$999（包括紅魔、紅軍球迷區）

B類：港元$899（包括紅魔、紅軍球迷區）

C類：港元$499

D類：港元 $399

優先訂票詳情：9月9日中午12時起，Klook、 Trip.com、 uutix、貓眼、票星球、秀動等多個平台將同步開放訂票

公開發售詳情：9月17日中午12時在快達票公開發售

已公布參加球星：謝拉特﹑里奧費迪南﹑貝碧托夫﹑維迪﹑杜迪克﹑懷斯等

