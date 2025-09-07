網球｜黃澤林周末戰台維斯盃 港隊鬥烏茲別克 Now TV現場直播
撰文：趙子晉
出版：更新：
黃澤林（Coleman Wong）在美國網球公開賽締造港將史上最佳戰績後回港，連日出席各項活動後，Coleman將在周末披起港隊戰衣，領軍在維多利亞公園網球場出戰台維斯盃，賽事門票將在9月8日早上10時開放網上登記，屆時Now TV 630台亦有現場直播。
網球｜黃澤林領銜 港隊維園主場出戰台維斯盃 下周末鬥烏茲別克
香港網球代表黃澤林在美網創下佳績後，今周末披起港隊戰衣，與隊長余曉東、鄭肇致、王子夫、黃俊鏗、朱鍇泓合作出戰台維斯盃世界II組，主場迎戰5號種子烏茲別克。本輪勝出的隊伍，將能晉級明年2月的世界I組附加賽，落敗一方則須出戰世界II組附加賽，力爭護級。
黃澤林早前表明，希望坐滿維園網球場，今次賽事門票將在9月8日（周一）上午10時開放網上登記，公眾必須預先網上登記並獲取二維碼，方可入場觀賽。此外，台維斯盃港隊對烏茲別克的賽事同樣設有現場直播，Now TV 630台及Now TV App屆時將播放。
台維斯盃世界II組：香港 對 烏茲別克
日期：2025年9月13、14日
地點：維多利亞公園網球場
賽程：
9月13日早上11時起 兩場單打
9月14日早上11時起 一場雙打、兩場單打
門票：9月8日（周一）上午10時開放予公眾網上登記
直播平台：Now TV 630台
香港隊球手：黃澤林、鄭肇致、王子夫、黃俊鏗、朱鍇泓
烏茲別克球手：蘇丹諾夫、福明、申馬克西姆、米盧舍夫、阿布杜薩馬多夫、烏斯蒙喬諾夫
