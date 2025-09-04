港足泰王盃對伊拉克免費直播連結　17：00開波　備戰亞洲盃外圍賽

香港足球代表隊於9月份國際賽期安排兩場友誼賽，應邀到泰國北碧府參與泰王盃。港隊周四（4日）香港時間下午5時會先硬撼伊拉克，視乎賽果參與冠軍戰或季軍戰，屆時對手可能是泰國或斐濟。



免費直播平台：港台電視32、RTHK TV app、港台電視網站、港台電視YouTube

港台電視網站：https://www.rthk.hk/tv

港台電視YouTube：https://www.youtube.com/rthk

9月4日

16：50 直播 伊拉克 對 香港

22：05 錄播 泰國 對 斐濟



港隊曾於2019年世界盃外圍賽與伊拉克同組，兩次交手均告落敗，分別輸0：2及0：1。目前伊拉克世界排名第58位，香港則排第147位。

港隊當年鬥伊拉克，陳俊樂也是其中一員。（資料圖片／路透社）

泰王盃｜賽程

伊拉克 VS 香港

泰國 VS 斐濟

9月7日 17:00 （香港時間)

季軍戰

冠軍戰

*全部比賽均於泰國北碧府中央運動場上演

港足下月會再戰亞洲盃外圍賽。（資料圖片）

香港足球代表隊為出戰泰王盃決選23名球員，兩名中超球員茹子楠與孫銘謙缺陣，名單如下：

守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）



後衛：亞歷斯祖（上海海港）、周緣德（河南酒祖杜康）、杜度（理文）、陳晉一（上海申花）、費蘭度、尼高拉斯（大埔）、勞烈斯（延邊龍鼎）、賓紀文（深圳青年人） 、鐘樂安（東區）



中場：陳俊樂（傑志）、黃威 (理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、顏卓彬（大埔）



前鋒：祖連奴（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、洛迪古斯（東方）



泰王盃記者會上，港隊由主帥韋斯活與門將謝家榮出席。（HKFA）

在昨日舉行的記者會上，港隊門將謝家榮表示：「泰王盃是艱難的賽事，因為參賽球隊都有實力，但我們不會懼怕任何一隊。」他又指泰國天氣與香港相似，自己也曾到泰國多次，加上包括大埔在內的多間香港球會，季前集訓同樣選址當地，認為對港隊而言算是一種優勢。

主教練韋斯活則提到，港隊下月會有兩場相當重要的亞洲盃外圍賽，先後作客及主場對孟加拉，會透過今次賽事好好準備。韋斯活說：「我們來泰國是為了好好鍛鍊，希望球員能跟從比賽計劃去踢出表現，也踢出我們的風格，並讓球迷們享受我們的比賽。」