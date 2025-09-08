曼聯｜奧拿拿外借土超球會特拉布宗　實際收入接近倍增

曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）已同意外借至土超球會特拉布宗一季，並將獲得顯著的薪酬提升。據《The Athletic》報道，特拉布宗將全額支付他在曼聯的薪金，並附加獎金，令其實際收入接近倍增。



奧拿拿目前正隨喀麥隆國家隊備戰世界盃外圍賽，周二（9日）作客佛得角，賽後他將啟程前往特拉布宗。

奧拿拿外借土超球會特拉布宗。（資料圖片/Getty Images）

在這次交易中，曼聯並未向特拉布宗收取租借費，協議亦不設買斷條款，意味奧拿拿在未來仍有機會回歸奧脫福。由於紅魔今夏已引入比利時門將辛尼拉文斯（Senne Lammens），再加上比恩迪（Altay Bayindir）和湯希頓（Tom Heaton），領隊阿莫林在球隊無需出戰歐洲賽的情況下決定精簡陣容，令奧拿拿外借成為最合適的方案。

曼聯新門將辛尼拉文斯。（資料圖片/Getty Images）

29歲的奧拿拿在2023年以4720萬鎊（約4.97億港元）由國際米蘭轉投曼聯，但表現不穩，曾多次出現失誤，在今夏更因傷缺席整個季前熱身賽，開季後亦僅於聯賽盃對甘士比上陣，卻再度犯錯導致球隊爆冷出局。

特拉布宗早前把主力門將查基爾（Ugurcan Cakir）出售予加拉塔沙雷，需尋找替代的守門員，若交易順利完成，奧拿拿最快可於9月14日對費倫巴治的比賽中上陣。