足球轉會︱曼聯借走門將奧拿拿在望　土超球會願收留只待本人意願

英超、意甲、西甲、德甲和法甲5大聯賽轉會窗同在9月1日關上，但因為沙特、土耳其等不少國家轉會窗尚在開放，球員轉會活動尚未完全停下來。

周六（6日）熱傳今季失去正選的曼聯門將奧拿拿（Andre Onana），或外借土耳其球會特拉布宗（Trabzonspor），他在球會的日子可能已在倒數。



奧拿拿。（路透社）

今季英超失正選 聯賽盃一出即出事

奧拿拿兩年前的夏天，以4700萬英鎊轉會費從國際米蘭轉投曼聯，取代迪基亞擔任正選，與阿積士舊上司坦赫格再度合作。可是這位喀麥隆門將表現始終未具說服力，不時出現甩甩漏漏的情況，甚至因低級失誤而出醜。

上季中途坦赫格遭辭退，新帥阿莫林續以他把守最後一關，然而奧拿拿今季失去正選席位，英超開季3場均由原先的後備比恩迪（Altay Bayındır）正選出場。`今季唯一正選就是聯賽盃次圈對乙組球會甘士比一仗。奧拿拿該仗表現差勁，再次出現導致失球的失誤，曼聯戰至互射十二碼不敵對手出局，他亦再次成為眾矢之的。

奧拿拿今季唯一為曼聯上陣，聯賽盃次圈負乙組甘士比出局。（路透社）

奧拿拿加盟曼聯兩年多 甩漏全英超最多

連同甘士比的一球，奧拿拿加盟曼聯兩個球季多一點，各項賽事已累積10次失誤直接導致失球，為同期英超所有門將之最。他把關兩季，2023/24紅魔鬼在英超排第八，上季更跌至英超年代最差的第15。

今季頭3場英超均未上陣，比恩迪的表現同樣不穩，曼聯臨轉會窗關上前，簽入比利時年輕門將拉文斯（Senne Lammens），奧拿拿重拾正選的機會看來愈來愈渺茫，最新消息指他正考慮轉投土超球會特拉布宗。

奧拿拿傳外借特拉布宗。（路透社）

擬外借土超球會特拉布宗

奧拿拿因傷錯過曼聯的季前一系列熱身賽，目前他已傷癒，阿莫林依然未有再次讓他重回正選的意思，並明言比恩迪的優先順序高於奧拿拿。

土耳其的轉會窗9月12日才關上，「轉會達人」羅曼奴消息指，「特拉布宗已跟曼聯就借用奧拿拿達成口頭協議，只待奧拿拿本人首肯便可落實外借」。奧拿拿跟曼聯尚餘3年合約。