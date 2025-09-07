足球轉會︱曼聯借走門將奧拿拿在望　土超球會願收留只待本人意願

撰文：吳慕兒
出版：更新：

英超、意甲、西甲、德甲和法甲5大聯賽轉會窗同在9月1日關上，但因為沙特、土耳其等不少國家轉會窗尚在開放，球員轉會活動尚未完全停下來。
周六（6日）熱傳今季失去正選的曼聯門將奧拿拿（Andre Onana），或外借土耳其球會特拉布宗（Trabzonspor），他在球會的日子可能已在倒數。

奧拿拿。（路透社）

今季英超失正選　聯賽盃一出即出事

奧拿拿兩年前的夏天，以4700萬英鎊轉會費從國際米蘭轉投曼聯，取代迪基亞擔任正選，與阿積士舊上司坦赫格再度合作。可是這位喀麥隆門將表現始終未具說服力，不時出現甩甩漏漏的情況，甚至因低級失誤而出醜。

上季中途坦赫格遭辭退，新帥阿莫林續以他把守最後一關，然而奧拿拿今季失去正選席位，英超開季3場均由原先的後備比恩迪（Altay Bayındır）正選出場。`今季唯一正選就是聯賽盃次圈對乙組球會甘士比一仗。奧拿拿該仗表現差勁，再次出現導致失球的失誤，曼聯戰至互射十二碼不敵對手出局，他亦再次成為眾矢之的。

足球轉會︱古希人善被人欺？　罷操三子成功轉會　最專業一人滯留曼聯壓哨簽入新門將卻非馬天尼斯　5棄將成功清走4人︱英超轉會
奧拿拿今季唯一為曼聯上陣，聯賽盃次圈負乙組甘士比出局。（路透社）

奧拿拿加盟曼聯兩年多　甩漏全英超最多

連同甘士比的一球，奧拿拿加盟曼聯兩個球季多一點，各項賽事已累積10次失誤直接導致失球，為同期英超所有門將之最。他把關兩季，2023/24紅魔鬼在英超排第八，上季更跌至英超年代最差的第15。

今季頭3場英超均未上陣，比恩迪的表現同樣不穩，曼聯臨轉會窗關上前，簽入比利時年輕門將拉文斯（Senne Lammens），奧拿拿重拾正選的機會看來愈來愈渺茫，最新消息指他正考慮轉投土超球會特拉布宗。

英超｜曼聯高層堅定支持阿莫林　朗尼稱紅魔出現「破碎」訊號曼聯｜阿莫林承認球隊「完全迷失」　多次道歉：我只能說對不起
奧拿拿傳外借特拉布宗。（路透社）

擬外借土超球會特拉布宗

奧拿拿因傷錯過曼聯的季前一系列熱身賽，目前他已傷癒，阿莫林依然未有再次讓他重回正選的意思，並明言比恩迪的優先順序高於奧拿拿。

土耳其的轉會窗9月12日才關上，「轉會達人」羅曼奴消息指，「特拉布宗已跟曼聯就借用奧拿拿達成口頭協議，只待奧拿拿本人首肯便可落實外借」。奧拿拿跟曼聯尚餘3年合約。

奧拿拿被列曼聯「史上最差門將」　失誤連連應否換人?｜球迷公投奧拿拿無論去留曼聯也尷尬　昔日一子錯陷今日門將死局｜球迷公投英超｜曼聯收起奧拿拿出後備門將同樣送禮　阿莫林未決定歐霸正選
英格蘭聯賽盃｜曼聯輪換鬥甘士比　阿莫林：無歐洲賽踢更加好英格蘭聯賽盃｜曼聯作客敗於乙組甘士比　互射12碼遭淘汰曼聯｜阿莫林承認球隊「完全迷失」　多次道歉：我只能說對不起曼聯聯賽盃出局　甘士比門將卻不快　敵軍主帥：他們方向正確英超｜曼聯3：2絕殺般尼　般奴補時7分鐘12碼中鵠　打開勝利之門英超｜名宿睇好利物浦壓倒阿仙奴再稱霸　曼聯有望止跌回升拉舒福特痛批曼聯為勝利不斷換教練　結果長期陷入「無人之境」英超速評｜曼聯新兵對辦舊將回勇　「又」輸一場卻看到了希望英超｜曼聯遭角球戰術攻陷惹爭議　阿莫林：我們下次都要照做足球轉會︱古希人善被人欺？　罷操三子成功轉會　最專業一人滯留英超轉會｜利物浦瘋狂夏窗豪花近5億歐元　壓線破紀錄簽伊沙克
奧拿拿
曼聯（Manchester United）
足球
轉會動態
英超（Premier League ）