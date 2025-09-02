曼聯壓哨簽入新門將卻非馬天尼斯　5棄將成功清走4人︱英超轉會

曼聯在新一季剛開始，門將表現再成焦點，無論是奧拿拿（André Onana）還是比恩迪（Altay Bayındır），均曾犯下致命失誤，難予人足夠信心。
整個夏天紅魔均盛傳有意羅致效力阿士東維拉的世界盃冠軍門將馬天尼斯（Emiliano Martínez），惟轉會窗關上前，成功簽入的卻是23歲比利時門將拉文斯（Senne Lammens）。

馬天尼斯人工高年紀大　曼聯最後關頭選拉文斯

曼聯今夏豪花逾2億英鎊簽入根夏、錫斯高及麥比奧莫三位攻擊球員，轉會窗關閉前，決意引入新兵解決門將危機。馬天尼斯已同意曼聯開出條款，二選一之下，紅魔選擇更年輕的安特衛普門將拉文斯。

馬天尼斯級數和能力不用置疑，但他畢竟已32歲，而且要求人工周薪料達20萬英鎊，遠高於拉文斯的要求。由於今夏已花去2億英鎊，曼聯必須審慎理財以符合英超財政公平條款，權衡下認定拉文斯是現下最佳選擇，遂以1820萬英鎊另加附帶條款，簽入23歲的拉文斯。這位1.93米高的門將跟曼聯簽約5年。

比恩迪奧拿拿剛開季已不斷犯錯

曼聯陣中不乏門將，比恩迪、奧拿拿之外，還有39歲老將湯希頓，惟3人均難以寄予重任。曼聯的土耳其門將比恩迪，今季英超3場聯賽均取代奧拿拿正選上陣，主場對阿仙奴犯下嚴重失誤連累球隊負0：1，之後對富咸及般尼的比賽演出均欠說服力。奧拿拿只在聯賽盃對甘士比一仗上陣，又一次災難級演出，曼聯終在互射十二碼出局。

英國《鏡報》指，曼聯視拉文斯為未來穩坐1號門將的人選，甚至認為他會在曼聯下場聯賽、9月14日在曼市打吡對曼城一仗上陣。然而拉文斯來自比利時聯賽，料適應需時，這麼快便讓他出任正選，看來不太明智。

5大棄將清走4人　只餘馬拉西亞滯留

曼聯3：2擊敗般尼，取得今季英超首勝後，主帥阿莫林曾為陣中門將護航，聲稱：「他們也是人」，因此亦會犯錯，又稱：「此時此刻作為曼聯門將實在困難」，實質他和球會已從轉會窗物色新門將。

今個轉會窗，曼聯比起引入新兵，相信更重要的是清走陣中不合阿莫林心意的棄將：拉舒福特、加拿祖、安東尼、辛祖和馬拉西亞5人之中，「福仔」率先離隊外借巴塞隆拿一季，當中附有可買斷條款；另一青訓加拿祖近日以4000萬英鎊轉投另一英超球隊車路士；轉會窗關閉前，安東尼亦以2160萬英鎊（2500萬歐元），加盟讓他重生的貝迪斯；連查頓辛祖亦成功外借阿士東維拉。

維拉成功壓哨簽入辛祖　付出80%人工借用

辛祖今夏獲祖雲達斯為首多間大球會招手，近日拒絕轉投意甲另一球會羅馬之後，關窗日獲阿士東維拉青睞，他的20萬鎊周薪往往是轉會最大障礙，維拉願意付出他的80%人工，加上容易達成的獎金條款，曼聯可望由維拉完全負責辛祖的人工，不用再付額外開支。

唯一不在阿莫林未來計劃的球員當中，只有左後衛馬拉西亞（Tyrell Malacia）仍然沒有新東家。關窗前西甲球會艾爾切與曼聯商討借用馬拉西亞，但先借後買合約條款未能傾妥，這位26歲球員只好滯留奧脫福。他跟球會合約2026年夏天便屆滿。

