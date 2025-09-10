世界盃外圍賽｜英格蘭「五星級演出」大勝　杜慈：完美的一周

英格蘭於世界盃外圍賽K組，作客以5：0大破塞爾維亞，保持小組全勝之餘，更強而有力地回應了近期的批評聲音。教練杜慈（Thomas Tuchel）賽後強調，這場比賽是「標誌式勝仗」，證明了球隊真正的水準。



三獅軍團上半場憑哈利卡尼（Harry Kane）及馬度基（Noni Madueke）建立兩球優勢，下半場安斯干沙（Ezri Konsa）、馬克古希（Marc Guehi）各入一球，拉舒福特（Marcus Rashford）在完場前射入12碼「埋齋」，最終大勝而回。

世界盃外圍賽：英格蘭作客5球大勝塞爾維亞。（Getty Images）

英格蘭全場24次射門、12次中目標，反觀主隊3次攻門全數不中目標，令門將比克福特（Jordan Pickford）甚至無需任何撲救。

世界盃外圍賽：英格蘭作客5球大勝塞爾維亞。（Getty Images）

杜慈形容這一星期的集訓與比賽表現，證明了球隊在他眼中的潛力：「這是我每天在訓練中看到的，今天我們把它展現出來。這是一場標誌性的勝利，面對艱難的環境及對手，我們發揮出團隊精神，合作踢出高水準。」他補充，之前只能小勝安道爾，外界開始出現質疑聲音，「但球員今場證明了自己，相信了自己，這就是我們需要的精神，把整體質素提升了一個層次。」

中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）認為問題在於外界對入球數字要求太高：「當很多對手都是10人死守時，不可能每場都贏6、7球。我們今晚踢出五星級表現，從一開始就掌握主導。」隊長卡尼則指出，英格蘭終於「展現了真正的水準」。

世界盃外圍賽：英格蘭作客5球大勝塞爾維亞。（Getty Images）

英格蘭在小組5戰全勝並有7分優勢，只需在餘下3場比賽取得5分，便可以提前鎖定決賽周資格。